20 Monate altes Kind stirbt nach Badeunfall im Innviertel

Schärding - Ein 20 Monate altes Kleinkind ist nach einem Badeunfall vor einer Woche im Innviertel gestorben. Die Polizei bestätigte in der Früh einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe). Sein Vater hat das Mädchen am Abend des Dienstags voriger Woche im Garten der Familie im Bezirk Schärding leblos im Whirlpool treibend gefunden.

US-Präsident Biden positiv auf Corona getestet

Washington/Las Vegas - US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Biden, der sich auf einer Wahlkampfreise nach Las Vegas befand, wird in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Amtsgeschäfte in vollem Umfang weiterführen. "Ich fühle mich gut", sagte Biden vor seinem Rückflug zu Reportern.

Vance nimmt Nominierung als US-Vizekandidat von Trump an

Milwaukee (Wisconsin) - US-Senator J.D. Vance hat die Nominierung zum republikanischen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten offiziell angenommen und die Wähler aufgefordert, einen "neuen Weg" zu wählen. "Die Leute, die dieses Land regieren, haben wieder und wieder versagt", sagte er am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Er wolle sich für die "vergessenen" Arbeiter einsetzen. Donald Trump hatte Vance am Montag zu seinem Vizepräsidentenkandidaten ernannt.

Führende Demokraten raten Biden von erneuter Kandidatur ab

Los Angeles/Washington - Die beiden Top-Demokraten im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, haben US-Präsident Joe Biden übereinstimmenden Medienberichten zufolge davor gewarnt, an seiner Präsidentschaftsbewerbung festzuhalten. Sowohl Schumer, Mehrheitsführer im Senat, als auch Jeffries, Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, hätten in der vergangenen Woche separat Gespräche mit dem 81-Jährigen geführt und darin ihre Sorgen mit Blick auf die Wahl im November geäußert.

Bub nach Sturz im Tiergarten Schönbrunn schwer verletzt

Wien - Ein zwei Jahre altes Kind ist nach einem Sturz von einem Klettergerüst am Spielplatz im Tiergarten Schönbrunn im kritischen Zustand. Der Bub dürfte rund zwei Meter in die Tiefe gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein, wie die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mitteilte. Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden.

Sieben Tote bei Wohnungsbrand in Nizza

Nizza - Bei einem Wohnungsbrand im südfranzösischen Nizza sind in der Nacht sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich drei kleine Kinder, wie Bürgermeister Christian Estrosi mitteilte. Außerdem sei ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Die Stadt richtete eine Krisenbetreuung für die Bewohner ein. Innenminister G�rald Darmanin sagte, das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte habe weitere Opfer verhindert.

Arbeiter nach Insektenstich tot auf Baustelle gefunden

Paldau - Ein 43-jähriger Arbeiter ist am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in der Südoststeiermark tot aufgefunden worden, nachdem er zuvor offenbar von einem Insekt gestochen worden war. Sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten den Burgenländer nicht mehr retten, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Der 43-Jährige aus dem Bezirk Oberwart (Burgenland) dürfte von einer Biene oder Wespe gestochen worden sein und darauf stark allergisch reagiert haben.

Greenpeace: Möglicher Wassermangel in 471 Gemeinden bis 2050

Wien - In Teilen Österreichs könnte aufgrund des Klimawandels in Zukunft Wassermangel herrschen. In einer Analyse identifizierte die Umweltschutz-NGO Greenpeace 471 Gemeinden in ganz Österreich, "die im Jahr 2050 ein hohes Risiko für akute Wasserknappheit haben". Mehr als die Hälfte der betroffenen Gemeinden befinden sich demnach in Niederösterreich, wie es in einer Aussendung hieß.

