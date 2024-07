Ex-ÖGB-Präsident Friedrich Verzetnitsch 79-jährig verstorben

Wien - Der ehemalige Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und SPÖ-Politiker Fritz Verzetnitsch ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das erfuhr die APA am Donnerstag aus Sozialpartner-Kreisen. Dem "Kurier" bestätigte die SPÖ sein Ableben. Verzetntisch stand fast 20 Jahre an der Spitze des Gewerkschaftsbunds, ehe die BAWAG-Affäre seine Karriere abrupt beendete. Im Parlament saß er mehr als zwei Jahrzehnte, zunächst im Bundesrat, später viele Jahre im Nationalrat.

Von der Leyen wirft Orb�n "Appeasement" vor

Straßburg/Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n für seine Reise nach Moskau scharf kritisiert. "Diese sogenannte Friedensmission war eine reine Appeasementmission" (deutsch: Beschwichtigungsmission; wohl eine Anspielung auf die britische Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler vor dem Zweiten Weltkrieg), sagte sie unter Applaus, aber auch Protest-Rufen in ihrer Rede vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg.

US-Präsident Biden positiv auf Corona getestet

Washington/Las Vegas - US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Biden, der sich auf einer Wahlkampfreise nach Las Vegas befand, wird in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Amtsgeschäfte in vollem Umfang weiterführen. "Ich fühle mich gut", sagte Biden vor seinem Rückflug zu Reportern.

20 Monate altes Kind stirbt nach Badeunfall im Innviertel

Schärding - Ein 20 Monate altes Kleinkind ist nach einem Badeunfall vor einer Woche im Innviertel gestorben. Die Polizei bestätigte in der Früh einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe). Sein Vater hat das Mädchen am Abend des Dienstags voriger Woche im Garten der Familie im Bezirk Schärding leblos im Whirlpool treibend gefunden.

IHS rechnet mit "verhaltenem" Wirtschaftswachstum bis 2028

Wien - Die heimische Wirtschaft wird in den kommenden Jahren laut der aktuellen IHS-Mittelfristprognose nur "verhalten" wachsen. Für 2024 bis 2028 erwartet das Institut für Höhere Studien (IHS) ein reales Wirtschaftswachstum von im Schnitt 1,0 Prozent pro Jahr. Die Inflationsrate soll im Prognosezeitraum durchschnittlich bei 2,5 Prozent pro Jahr liegen, die Arbeitslosenquote bei 6,3 Prozent und das gesamtstaatliche Budgetdefizit bei 2,8 Prozent.

Heftige russische Angriffe in ukrainischer Ostfront

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Generalstab berichtet von heftigen russischen Angriffen an der Front im Osten des Landes. Allein am Frontabschnitt bei der Kleinstadt Torezk habe es 29 Sturmangriffe der Russen gegeben, teilte das Militär am Donnerstag in seinem Morgenbericht mit. Besonders umkämpft sei dort ein Dorf namens Nju-Jork. Der Feind habe auch von Flugzeugen abgeworfene Gleitbomben eingesetzt.

Bub nach Sturz im Tiergarten Schönbrunn schwer verletzt

Wien - Ein zwei Jahre altes Kind ist nach einem Sturz von einem Klettergerüst am Spielplatz im Tiergarten Schönbrunn im kritischen Zustand. Der Bub dürfte rund zwei Meter in die Tiefe gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein, wie die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mitteilte. Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden.

Sieben Tote bei Wohnungsbrand in Nizza

Nizza - Bei einem Wohnungsbrand im südfranzösischen Nizza sind in der Nacht sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich drei kleine Kinder, wie Bürgermeister Christian Estrosi mitteilte. Außerdem sei ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Die Stadt richtete eine Krisenbetreuung für die Bewohner ein. Innenminister G�rald Darmanin sagte, das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte habe weitere Opfer verhindert.

