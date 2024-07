EU-Parlament bestätigt von der Leyen an Kommissionsspitze

Straßburg/Brüssel - Das EU-Parlament hat für eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin gestimmt. 401 Abgeordnete votierten am Donnerstag bei der Plenarsitzung in Straßburg für die deutsche EVP-Politikerin, 284 dagegen. Somit kann von der Leyen nun damit beginnen, gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten ihre Kommission zusammenzustellen. Die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen stimmten laut eigenen Angaben für von der Leyen, die FPÖ dagegen.

Gluthitze in Griechenland und Spanien

Athen/Madrid - Eine seit fast Anfang Juli andauernde Hitzewelle hat in weiten Teilen Griechenlands am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Weil örtlich 43 Grad übertroffen werden sollen, werden alle archäologischen Stätten zwischen 12.00 und 17.00 Uhr Ortszeit geschlossen, teilte das Kulturministerium mit. Betroffen sind unter anderem das Wahrzeichen Athens, die Akropolis, und die antike Stätte von Olympia. Gluthitze herrscht unterdessen auch in Spanien, etwa in Andalusien.

Kritik an Vilimsky wegen Verherrlichung von Gewalt an Frauen

Wien - Für gewaltverherrlichende Aussagen über EU-Spitzenpolitikerinnen hat sich FPÖ-Europaabgeordneter Harald Vilimsky scharfe Kritik von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS eingehandelt. "Solche Äußerungen haben in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz und sind absolut inakzeptabel", betonte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag. Die SPÖ forderte "sofortige Konsequenzen", die Grünen attestierten Vilimsky "Angst vor starken Frauen", NEOS nannten ihn "mickriges Würstl".

Bekenntnis zur Ukraine bei paneuropäischem Gipfel in England

Woodstock - Der britische Premierminister Keir Starmer hat beim Europagipfel vor einer Bedrohung durch Russland gewarnt und der Ukraine dauerhafte Unterstützung zugesagt. "Habe Sie keinen Zweifel: Wir werden an Ihrer Seite stehen, solange es nötig ist", sagte Starmer an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerichtet. Beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft versammelten sich Vertreter von 47 Staaten im südenglischen Blenheim Castle.

Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Gaza - Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Streitkräfte bombardierten am Donnerstag seit langem bestehende Flüchtlingssiedlungen im Zentrum des Küstenstreifens und griffen Gaza-Stadt im Norden an. Dabei wurden mindestens 21 Menschen getötet, wie Anrainer und Vertreter der Gesundheitsbehörden sagten. Außerdem seien Panzer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eingedrungen und hätten auf einer Hügelkuppe Stellung bezogen.

Zwei Frauen aus Justizanstalt Wien-Josefstadt entwichen

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt entkommen. Wie das Justizministerium einen Bericht des Online-Portals der Gratiszeitung "Heute" bestätigte, war das Duo gegen 15.00 Uhr aus dem nicht geschlossenen Bereich der Justizanstalt entwichen, wo die beiden als Hausarbeiterinnen eingesetzt gewesen sein sollen. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos.

Covid-Test soll für Risikogruppen bald wieder gratis werden

Wien - Für Corona-Tests, die seit 1. April auch beim Arzt kostenpflichtig sind (auch im Verdachtsfall), soll es nun nach langen Verhandlungen bald eine Lösung geben. Die Krankenkasse soll die Kosten übernehmen, allerdings nur für Risikopatienten. Es habe am Mittwoch ein "konstruktives Gespräch" gegeben, hieß es am Donnerstag seitens der Verhandlungspartner (Ärztekammer und Sozialversicherung). Kammer-Vize Edgar Wutscher mahnte angesichts steigender Covid-Fallzahlen zur Vorsicht.

Fast 300 Neubauten oder Sanierungen bei der Polizei

Wien - Im Zuge der Diskussion um den Zustand von Polizeidienststellen in Österreich hat das Innenministerium am Donnerstag neue Zahlen bekanntgegeben. Demnach befinden sich 296 Polizeidienststellen in Österreich derzeit in Sanierung, werden erweitert oder neugebaut - 93 davon in Wien. Erst im Juni war eine Debatte um den Neubau der Polizeiinspektion Keplergasse in Wien-Favoriten entbrannt, die wegen Mängeln nun in eine ehemalige Bankfiliale verlegt und umgebaut werden soll.

Wiener Börse mit leichten Zuwächsen, BAWAG überzeugte mit Zahlen

Wien - Die Wiener Börse ist am Donnerstag etwas höher aus dem Handel gegangen. Der ATX steigerte sich um 0,08 Prozent auf 3.677,82 Einheiten. Im Fokus standen Zuwächse von 2,3 Prozent bei den Aktien der BAWAG. Das Geldhaus hatte überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Der EZB-Zinsentscheid brachte indes keine nennenswerten Impulse.

