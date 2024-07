Bekenntnis zur Ukraine bei paneuropäischem Gipfel in England

Woodstock - Der britische Premierminister Keir Starmer hat beim Europagipfel vor einer Bedrohung durch Russland gewarnt und der Ukraine dauerhafte Unterstützung zugesagt. "Habe Sie keinen Zweifel: Wir werden an Ihrer Seite stehen, solange es nötig ist", sagte Starmer an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gerichtet. Beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft versammelten sich Vertreter von 47 Staaten im südenglischen Blenheim Castle.

Gluthitze in Griechenland und Spanien

Athen/Madrid - Eine seit fast Anfang Juli andauernde Hitzewelle hat in weiten Teilen Griechenlands am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Weil örtlich 43 Grad übertroffen werden sollen, werden alle archäologischen Stätten zwischen 12.00 und 17.00 Uhr Ortszeit geschlossen, teilte das Kulturministerium mit. Betroffen sind unter anderem das Wahrzeichen Athens, die Akropolis, und die antike Stätte von Olympia. Gluthitze herrscht unterdessen auch in Spanien, etwa in Andalusien.

Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Gaza - Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Streitkräfte bombardierten am Donnerstag seit langem bestehende Flüchtlingssiedlungen im Zentrum des Küstenstreifens und griffen Gaza-Stadt im Norden an. Dabei wurden mindestens 21 Menschen getötet, wie Anrainer und Vertreter der Gesundheitsbehörden sagten. Außerdem seien Panzer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eingedrungen und hätten auf einer Hügelkuppe Stellung bezogen.

Macron-Verbündete als Parlamentspräsidentin wiedergewählt

Paris - In Frankreich hat die Nationalversammlung ihre bisherige Vorsitzende Ya�l Braun-Pivet von der Präsidentenpartei Renaissance erneut in das Amt gewählt. Im dritten Wahlgang erzielte die 53-Jährige Donnerstagabend 220 Stimmen und führte damit vor dem kommunistischen Abgeordneten Andr� Chassaigne, dem Kandidaten des linken Wahlbündnisses Neue Volksfront, der auf 207 Stimmen kam. Für den stellvertretenden Chef des Rassemblement National, S�bastien Chenu, stimmten 141 Abgeordnete.

Festspielstart in Salzburg mit Fest für alle und Jedermann

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 starten am 19. Juli traditionell mit der Ouverture Spirituelle. An diesem Freitag werden im Rahmen des dreitägigen Festes zur Festspieleröffnung, das auch am 20. und 26. Juli stattfindet, die Theatertore für alle Interessierten geöffnet. Mit Spannung wird dabei am 20. Juli die Premiere der Neuinszenierung des "Jedermann" unter der Regie des Kanadiers Robert Carsen mit Philipp Hochmair als "Jedermann" und Deleila Piasko als "Buhlschaft" erwartet.

Vater vergisst in Norditalien Tochter im Auto - Kind stirbt

Venedig - Ein einjähriges Kleinkind ist in Italien in einem aufgeheizten Auto gestorben, nachdem es mehrere Stunden in dem Fahrzeug in der prallen Sonne eingeschlossen war. Der Vater hatte vergessen, seine kleine Tochter in der Früh in die Krippe zu bringen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Stattdessen fuhr der Mann zu seiner Arbeitsstätte und stellte sein Auto auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in der Gemeinde Marcon bei Venedig ab.

Zwei Frauen aus Justizanstalt Wien-Josefstadt entwichen

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt entkommen. Wie das Justizministerium einen Bericht des Online-Portals der Gratiszeitung "Heute" bestätigte, war das Duo gegen 15.00 Uhr aus dem nicht geschlossenen Bereich der Justizanstalt entwichen, wo die beiden als Hausarbeiterinnen eingesetzt gewesen sein sollen. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos.

Covid-Test soll für Risikogruppen bald wieder gratis werden

Wien - Für Corona-Tests, die seit 1. April auch beim Arzt kostenpflichtig sind (auch im Verdachtsfall), soll es nun nach langen Verhandlungen bald eine Lösung geben. Die Krankenkasse soll die Kosten übernehmen, allerdings nur für Risikopatienten. Es habe am Mittwoch ein "konstruktives Gespräch" gegeben, hieß es am Donnerstag seitens der Verhandlungspartner (Ärztekammer und Sozialversicherung). Kammer-Vize Edgar Wutscher mahnte angesichts steigender Covid-Fallzahlen zur Vorsicht.

