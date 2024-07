Südtiroler Autor Oswald Egger erhält Georg-Büchner-Preis

Darmstadt - Der Südtiroler Dichter und Autor Oswald Egger (61) erhält den Georg-Büchner-Preis 2024. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 2. November in Darmstadt verliehen. Sie zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. "Er arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt", so die Akademie.

Trump erwartet "unglaublichen Sieg"

Milwaukee (Wisconsin) - Donald Trump hat seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner offiziell angenommen. "In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen", sagte er am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Jubel auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im US-Staat Wisconsin. Er wolle "Präsident für ganz Amerika, nicht halb Amerika" sein. Er versprach bei einer Rückkehr ins Weiße Haus, Kriege zu beenden und das Ansehen der USA wiederherzustellen.

Biden-Umfeld hält Rückzug laut Berichten für möglich

Washington - Angesichts von enormem Druck aus der eigenen Partei schließt US-Präsident Joe Biden einen Rückzug aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit Medienberichten zufolge nicht mehr kategorisch aus. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf mehrere Personen aus dem nahen Umfeld des Demokraten, der 81-Jährige scheine allmählich zu akzeptieren, dass er seinen Wahlkampf womöglich aufgeben müsse.

Bundesheer-Einsatz nach Unwettern in der Steiermark

Kalwang - Das Österreichische Bundesheer wird nach den Unwettern der vergangenen Tage mit dem Fliegerabwehrbataillon 2 nach Kalwang in der Steiermark ausrücken, um dort Katastrophenhilfe zu leisten. Die rund 40 Soldatinnen und Soldaten helfen bei den Aufräumarbeiten an der zerstörten Fischzucht, denn es herrscht Seuchengefahr. Mehr als eine Million Fischkadaver mit einem Gewicht von etwa 250 Tonnen müssen eingesammelt und entsorgt werden, ehe die Verwesung noch weiter fortschreitet.

Houthi bekennen sich zu tödlicher Explosion in Tel Aviv

Tel Aviv/Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz hat nach eigenen Angaben die israelische Stadt Tel Aviv mit einer Drohne angegriffen. Sie würden auch weiterhin Ziele in Israel attackieren, weil sie solidarisch mit den Palästinensern im Gazastreifen seien, erklärte die proiranische Miliz am Freitag. Bei der schweren Explosion nahe einer Niederlassung der US-Botschaft sei ein Mensch getötet, acht Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

IEA ortet rasanten Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs

Wien/Paris - Der weltweite Stromverbrauch steigt heuer und nächstes Jahr rasanter als in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Gleichzeitig wachse aber auch das Angebot an erneuerbaren Energien, hält die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Zwischenbericht zum globalen Strommarkt fest. Allein Strom aus Photovoltaikanlagen soll neue Rekordhöhen erreichen und die Hälfte des zusätzlichen Bedarfs decken können. Die CO2-Emissionen bleiben aber 2024 und 2025 hoch.

4.200 Anzeigen im Bereich Jugendkriminalität seit Mitte März

Wien - Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) der Polizei hat seit ihrer Arbeitsaufnahme Mitte März rund 4.200 Anzeigen erstattet und 380 Festnahmen durchgeführt. Die Hälfte der Anzeigen und mehr als 280 Festnahmen entfielen auf Wien, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Von den angezeigten Personen waren mehr als 1.000 minderjährig, davon in Wien jedoch mit rund 300 weniger als ein Drittel. Die EJK kontrollierte bisher bundesweit 30.000 Personen.

73-Jähriger tot im Attersee gefunden

Schörfling - Eine Familie hat Donnerstagabend bei einer Bootsfahrt im Attersee einen Toten gefunden. Kurz nachdem sie vom Hafen in Schörfling (Bezirk Vöcklabruck) gestartet waren bemerkten die Eltern und ihr zehnjähriger Sohn eine Person, die im Wasser trieb. Der Vater zog den leblosen Mann ans Ufer, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Nun soll eine Obduktion die Todesursache klären, so die Polizei.

