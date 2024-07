Computerprobleme stören Systeme weltweit

Washington/Schwechat - Technikausfälle haben am Freitag weltweit für Probleme gesorgt. Das berichten Medien wie die Finanzagentur "Bloomberg". Betroffen sind vor allem der internationale Luftverkehr, aber auch Banken, Krankenhäuser, Rundfunksender und Telekommunikationsfirmen berichteten von Störungen. Zu Beeinträchtigungen ist es auch am Flughafen Wien/Schwechat gekommen, wie eine Unternehmenssprecherin auf APA-Anfrage bestätigte.

Trump erwartet "unglaublichen Sieg"

Milwaukee (Wisconsin) - Donald Trump hat seine erneute Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner angenommen. Er erwarte einen "unglaublichen Sieg" im November und trete an, um der Präsident von ganz Amerika zu werden, nicht nur einer Hälfte, sagte er in seiner Rede zum Abschluss des Parteitages am Donnerstag (Ortszeit) in Milwaukee. Zunächst schlug er versöhnlichere Töne an, schwenkte dann jedoch schnell zu seiner üblichen Art um und griff die Regierung von US-Präsident Joe Biden an.

Asylzahlen gingen im ersten Halbjahr deutlich zurück

Wien - Die Antragszahlen gehen deutlich zurück und dank eines starken Anstiegs bei der Familienzusammenführung vor allem zu Beginn des Jahres sind die Asylwerber des ersten Halbjahres 2024 besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich. Das sind die zentralen Punkte der Asylstatistik für die ersten sechs Monate, die am Freitag vom Innenministerium in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Was die Herkunftsnationen angeht, bilden Syrer die einsame Spitze.

RH ortete Mängel beim Risikomanagement der Wien Energie

Wien - Der Rechnungshof übt deutliche Kritik an den Energiehandelsgeschäften der Wien Energie. In einem aktuellen Prüfbericht werden "systemische Schwächen" im Management des Liquiditätsrisikos vor der Krise im August 2022 geortet, als das Unternehmen Sicherheitsleistungen für Termingeschäfte nicht mehr aus eigener Kraft aufbringen konnte. Defizite gab es demnach weiters in der Zusammenarbeit zwischen Wien Energie und den Stadtwerken. Auch der Aufsichtsrat wird ins Visier genommen.

Bundesheer-Einsatz nach Unwettern in der Steiermark

Kalwang - Das Österreichische Bundesheer wird nach den Unwettern der vergangenen Tage mit dem Fliegerabwehrbataillon 2 nach Kalwang in der Steiermark ausrücken, um dort Katastrophenhilfe zu leisten. Die rund 40 Soldatinnen und Soldaten helfen bei den Aufräumarbeiten an der zerstörten Fischzucht, denn es herrscht Seuchengefahr. Mehr als eine Million Fischkadaver mit einem Gewicht von etwa 250 Tonnen müssen eingesammelt und entsorgt werden, ehe die Verwesung noch weiter fortschreitet.

4.200 Anzeigen im Bereich Jugendkriminalität seit Mitte März

Wien - Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) der Polizei hat seit ihrer Arbeitsaufnahme Mitte März rund 4.200 Anzeigen erstattet und 380 Festnahmen durchgeführt. Die Hälfte der Anzeigen und mehr als 280 Festnahmen entfielen auf Wien, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Von den angezeigten Personen waren mehr als 1.000 minderjährig, davon in Wien jedoch mit rund 300 weniger als ein Drittel. Die EJK kontrollierte bisher bundesweit 30.000 Personen.

Abschuss von Bärin in Italien gestoppt

Rom - Das Verwaltungsgericht der norditalienischen Provinz Trient hat am Freitag eine vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti unterzeichnete Anordnung zur Tötung der mit dem Code KJ1 benannten Problembärin ausgesetzt. Es gebe noch keine Gewissheit, dass KJ1 für die Verletzung eines französischen Touristen verantwortlich sei, beschloss das Verwaltungsgericht, das damit dem Einspruch des Tierschutzvereins Leal gegen den Abschussbefehl rechtgab.

