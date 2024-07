IT-Probleme stören Systeme weltweit

Washington/Schwechat - Technikausfälle haben am Freitag weltweit für Probleme gesorgt. Das berichten Medien wie die Finanzagentur "Bloomberg". Betroffen sind vor allem der internationale Luftverkehr, aber auch Banken, Krankenhäuser, Rundfunksender und Telekommunikationsfirmen berichteten von Störungen. Zu Beeinträchtigungen ist es auch auf den Flughäfen Wien/Schwechat, Graz, Salzburg und Klagenfurt gekommen, hieß es auf APA-Anfrage.

IT-Probleme auch in Spitälern in Österreich

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Auswirkungen auf Spitäler in Österreich gehabt. Aus Vorarlberg meldete das Krankenhaus der Stadt Dornbirn Ausfälle in der IT. Geplante Operationen des Stadtspitals mussten bis zur Behebung der Probleme verschoben werden, Not-Operationen waren aber weiterhin möglich, hieß es. In Tirol und dem Burgenland gab es ebenfalls Störungen.

Trump erwartet "unglaublichen Sieg"

Milwaukee (Wisconsin) - Donald Trump hat seine erneute Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner angenommen. Er erwarte einen "unglaublichen Sieg" im November und trete an, um der Präsident von ganz Amerika zu werden, nicht nur einer Hälfte, sagte er in seiner Rede zum Abschluss des Parteitages am Donnerstag (Ortszeit) in Milwaukee. Zunächst schlug er versöhnlichere Töne an, schwenkte dann jedoch schnell zu seiner üblichen Art um und griff die Regierung von US-Präsident Joe Biden an.

76.695 Menschen suchten im April in der EU um Asyl an

EU-weit/Brüssel/Luxemburg - Im April haben 76.695 Menschen aus Drittstaaten erstmals in der EU um internationalen Schutz gebeten. Das sind 12 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag meldet. Zudem gab es einen Anstieg um 26 Prozent auf 7.260 Anträge von Menschen, die bereits zuvor in der EU ein Asyl-Verfahren durchlaufen hatten.

Entwichene Häftlinge der JA Josefstadt weiter auf Flucht

Wien - Von den Insassinnen der Justizanstalt (JA) Josefstadt, die am Donnerstagnachmittag aus dem Gefängnis entkommen sind, fehlt weiterhin jede Spur. Während das Justizministerium auf APA-Anfrage mitteilte, zu den Frauen könnten "aufgrund personen- und datenschutzrechtlicher Gründe keine konkreten Angaben gemacht werden", veröffentlichte die Wiener Polizei auf Anordnung des Landesgerichts für Strafsachen Fotos der Geflohenen. Es handelt sich um Frauen im Alter von 31 und 43 Jahren.

Asylzahlen gingen im ersten Halbjahr deutlich zurück

Wien - Die Antragszahlen gehen deutlich zurück und dank eines starken Anstiegs bei der Familienzusammenführung vor allem zu Beginn des Jahres sind die Asylwerber des ersten Halbjahres 2024 besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich. Das sind die zentralen Punkte der Asylstatistik für die ersten sechs Monate, die am Freitag vom Innenministerium in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Was die Herkunftsnationen angeht, bilden Syrer die einsame Spitze.

4.200 Anzeigen im Bereich Jugendkriminalität seit Mitte März

Wien - Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) der Polizei hat seit ihrer Arbeitsaufnahme Mitte März rund 4.200 Anzeigen erstattet und 380 Festnahmen durchgeführt. Die Hälfte der Anzeigen und mehr als 280 Festnahmen entfielen auf Wien, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Von den angezeigten Personen waren mehr als 1.000 minderjährig, davon in Wien jedoch mit rund 300 weniger als ein Drittel. Die EJK kontrollierte bisher bundesweit 30.000 Personen.

Abschuss von Bärin in Italien gestoppt

Rom - Das Verwaltungsgericht der norditalienischen Provinz Trient hat am Freitag eine vom Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti unterzeichnete Anordnung zur Tötung der mit dem Code KJ1 benannten Problembärin ausgesetzt. Es gebe noch keine Gewissheit, dass KJ1 für die Verletzung eines französischen Touristen verantwortlich sei, beschloss das Verwaltungsgericht, das damit dem Einspruch des Tierschutzvereins Leal gegen den Abschussbefehl rechtgab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red