IT-Probleme - Österreich kam glimpflich davon

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Österreich nicht verschont. Allerdings sind die meisten Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden wie Polizei und Justiz glimpflich davongekommen. Betroffen war hingegen der Flugverkehr. Wie auch bei internationalen Flughäfen kam es am Flughafen Wien Schwechat zu Störungen. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger zur APA.

Asylzahlen gingen im ersten Halbjahr deutlich zurück

Wien - Die Antragszahlen gehen deutlich zurück und dank eines starken Anstiegs bei der Familienzusammenführung vor allem zu Beginn des Jahres sind die Asylwerber des ersten Halbjahres 2024 besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich. Das sind die zentralen Punkte der Asylstatistik für die ersten sechs Monate, die am Freitag vom Innenministerium in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Was die Herkunftsnationen angeht, bilden Syrer die einsame Spitze.

Israels Siedlungspolitik verstößt laut IGH gegen Recht

Den Haag - Die israelische Siedlungspolitik in besetzten palästinensischen Gebieten verstößt nach Auffassung des höchsten UNO-Gerichts gegen internationales Recht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellte der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. Die Verlesung des Gutachtens dauert noch an.

Lkw stürzt in Tirol von Autobahn in Inn - Fahrer tot

Wattens - Ein Lkw ist am frühen Freitagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der 47-jährige österreichische Lenker kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Schwerfahrzeug hatte die Leitschiene durchbrochen und war ersten Informationen zufolge auf der Seite des Führerhauses im Wasser zu liegen gekommen.

US-Journalist Gershkovich zu 16 Jahren Haft verurteilt

Jekaterinburg - Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Das Gericht in der Stadt Jekaterinburg am Ural verkündete am Freitag das Urteil gegen den Reporter der Zeitung "The Wall Street Journal". Das ungewöhnliche Tempo, mit dem der Prozess hinter verschlossenen Türen abgehalten wurde, hat Spekulationen genährt, dass ein lange diskutierter Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA bevorstehen könnte.

Kriminelle schmuggeln Drogen mit Segelbooten nach Spanien

Madrid - Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben eine Drogenbande ausgehoben, die mit Segelbooten Kokain von Südamerika nach Europa geschmuggelt haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden nach Ermittlungen in Spanien und elf anderen Ländern 50 Verdächtige gefasst. Die Polizei beschlagnahmte 1,5 Tonnen Kokain und acht Segelboote.

Schweres Erdbeben im Norden Chiles

Santiago de Chile - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,3 hat den Norden Chiles erschüttert. Ein Mann sei dabei in der Stadt Calama ums Leben gekommen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden. "Wir können aber ausschließen, dass der Tod durch den Einsturz eines Gebäudes oder durch Schäden an der Infrastruktur verursacht wurde", sagte demnach der Verwaltungschef der Provinz El Loa, Miguel Ballesteros. "Vielmehr haben wohl medizinische Gründe zum Tod des Mannes geführt."

Illegal gegrabene Löcher in Flavia Solva entdeckt

Wagna - Im steirischen Flavia Solva, einem Gebiet der Gemeinde Wagna im Bezirk Leibnitz, wo bisher schon bedeutende römerzeitliche Funde gemacht wurden, dürften in der Nacht auf Freitag vermutlich ein oder mehrere Sondengeher unterwegs gewesen sein. Sie haben verbotenerweise 22 Löcher in einem wissenschaftlichen Ausgrabungsfeld hinterlassen. Laut Barbara Porod vom Universalmuseum Joanneum (UMJ) könnten auch historische Fundstücke gestohlen worden sein.

