Fehlerhaftes Update löst weltweit IT-Probleme aus

Washington/Schwechat - Ein fehlerhaftes Software-Update hat weltweit weitreichende Störungen ausgelöst. Betroffen sind vor allem Flughäfen, aber auch Banken, Unternehmen, Telekom-Firmen, Krankenhäuser und Rundfunksender hatten mit Störungen zu kämpfen. Ursache war offenbar ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems mit dem Namen "Falcon Sensor" des Herstellers Crowdstrike.

IT-Probleme - Österreich kam glimpflich davon

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Österreich nicht verschont. Allerdings sind die meisten Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden wie Polizei und Justiz glimpflich davongekommen. Betroffen war hingegen der Flugverkehr. Wie auch bei internationalen Flügen kam es am Flughafen Wien Schwechat zu Störungen. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger zur APA.

Asylzahlen gingen im ersten Halbjahr deutlich zurück

Wien - Die Antragszahlen gehen deutlich zurück und dank eines starken Anstiegs bei der Familienzusammenführung vor allem zu Beginn des Jahres sind die Asylwerber des ersten Halbjahres 2024 besonders jung und zu einem ungewöhnlich großen Anteil weiblich. Das sind die zentralen Punkte der Asylstatistik für die ersten sechs Monate, die am Freitag vom Innenministerium in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Was die Herkunftsnationen angeht, bilden Syrer die einsame Spitze.

Biden-Sprecherin schließt Rückzug aus

Washington - Trotz zunehmender Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Eignung hat das Team von US-Präsident Joe Biden dessen Rückzug aus dem Wahlkampf ausgeschlossen. Biden bleibe "absolut" im Rennen und sei "entschlossener denn je, Trump zu besiegen", sagte Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon dem Sender MSNBC am Freitag mit Blick auf Bidens Vorgänger und Kontrahenten. Der an Corona erkrankte Biden werde den Wahlkampf nächste Woche wieder aufnehmen.

Israels Siedlungspolitik verstößt laut IGH gegen Recht

Den Haag - Die israelische Besatzung palästinensischer Gebiete ist nach Auffassung des höchsten UNO-Gerichts unrechtmäßig. Auch die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten verstoße gegen internationales Recht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellte der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. Das Gutachten ist rechtlich nicht bindend. Es wird jedoch erwartet, dass es den politischen Druck auf Israel weiter erhöhen wird.

2.392 Verurteilungen bei Jugendlichen in erster Hälfte 2024

Wien - Im Bereich Jugendkriminalität hat es im ersten Halbjahr 2024 2.392 gerichtliche Verurteilungen gegeben. Das gab das Justizministerium am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Von den Verurteilungen betrafen 2.207 das Strafgesetzbuch (StGB), 128 das Suchtmittelgesetz (SMG) und acht das Verbotsgesetz, das nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt. Dass die Kriminalität bei Personen im Alter zwischen 14 und 18 steigt, lässt sich aus der Statistik nicht ableiten.

Lkw stürzt in Tirol von Autobahn in Inn - Fahrer tot

Wattens - Ein Lkw ist am frühen Freitagnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Inn gestürzt. Der 47-jährige österreichische Lenker kam dabei ums Leben, er starb noch an der Unfallstelle, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Schwerfahrzeug hatte die Leitschiene durchbrochen und war ersten Informationen zufolge auf der Seite des Führerhauses im Wasser zu liegen gekommen.

US-Journalist Gershkovich zu 16 Jahren Haft verurteilt

Jekaterinburg - Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Das Gericht in der Stadt Jekaterinburg am Ural verkündete am Freitag das Urteil gegen den Reporter der Zeitung "The Wall Street Journal". Das ungewöhnliche Tempo, mit dem der Prozess hinter verschlossenen Türen abgehalten wurde, hat Spekulationen genährt, dass ein lange diskutierter Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA bevorstehen könnte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

