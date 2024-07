IT-Probleme - Österreich kam glimpflich davon

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Österreich nicht verschont. Allerdings sind die meisten Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden wie Polizei und Justiz glimpflich davongekommen. Betroffen war hingegen der Flugverkehr. Wie auch bei internationalen Flügen kam es am Flughafen Wien Schwechat zu Störungen. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger zur APA.

Erster Wahlkampfauftritt von Trump nach Attentat

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Eine Woche nach dem Attentat auf ihn absolviert Ex-US-Präsident Donald Trump am Samstag erstmals wieder einen Wahlkampfauftritt. Er will bei der Kundgebung in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan zusammen mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auftreten. Trump war in dieser Woche beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt und triumphal empfangen worden.

Biden nimmt Wahlkampf nächste Woche wieder auf

Washington - Inmitten von Spekulationen über seinen möglichen Rückzug hat US-Präsident Joe Biden für die kommende Woche weitere Wahlkampftermine angekündigt. "Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder auf die Wahlkampftour zu gehen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des US-Präsidenten, der bei der Wahl im November für eine zweite Amtszeit antreten will. Zuvor hatte schon Bidens Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon einen Rückzug energisch dementiert.

Israels Besatzung laut höchstem UNO-Gericht illegal

Den Haag - Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete ist nach Auffassung des höchsten UNO-Gerichts illegal und muss so schnell wie möglich beendet werden. Israel verstoße mit seiner fast 60 Jahre dauernden Besatzung gegen internationales Recht, stellt der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. "Israels Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten ist unrechtmäßig", sagte Gerichtspräsident Nawaf Salam.

US-Journalist Gershkovich zu 16 Jahren Haft verurteilt

Jekaterinburg - Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland wegen angeblicher Spionage zu 16 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Das Gericht in der Stadt Jekaterinburg am Ural verkündete am Freitag das Urteil gegen den Reporter der Zeitung "The Wall Street Journal". Das ungewöhnliche Tempo, mit dem der Prozess hinter verschlossenen Türen abgehalten wurde, hat Spekulationen genährt, dass ein lange diskutierter Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA bevorstehen könnte.

Mehr als hundert Tote bei Studentenprotesten in Bangladesch

Dhaka - Bei den Studentenprotesten in Bangladesch sind in dieser Woche landesweit bereits mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen. Dies ergaben Zählungen der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Angaben aus Krankenhäusern. Die seit Wochen anhaltenden Proteste waren jüngst in schwere Unruhen ausgeartet. Am Freitagabend kündigte die Regierung eine landesweite Ausgangssperre und den Einsatz des Militärs an.

Isoliertes Volk in Peru gesichtet

Lima - Dutzende Indigene vom isolierten Volk der Mashco Piro sind im Südosten von Peru in der Nähe von Holzeinschlaggebieten aufgetaucht. Mehr als 50 Mashco Piro seien nahe dem Dorf Monte Salvado gesehen worden, weitere 17 Menschen in der Nähe des benachbarten Dorfes Puerto Nuevo, teilte die Menschenrechtsorganisation Survival International mit. Die Mashco Piro sind nach Einschätzung der Gruppe das größte isolierte Volk der Welt.

