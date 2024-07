IT-Probleme - Österreich kam glimpflich davon

Wien - Die weltweiten IT-Probleme haben am Freitag auch Österreich nicht verschont. Allerdings sind die meisten Unternehmen, Gesundheitseinrichtungen und Behörden wie Polizei und Justiz glimpflich davongekommen. Betroffen war hingegen der Flugverkehr. Wie auch bei internationalen Flügen kam es am Flughafen Wien Schwechat zu Störungen. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut", sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger zur APA.

Harris: Biden wird die Wahl gewinnen

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Großspendern der Demokraten versichert, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen wird. "Wir werden diese Wahl gewinnen", sagte Harris in einem Telefonat mit wichtigen Parteispendern. "Wir wissen, welcher Kandidat bei dieser Wahl das amerikanische Volk an die erste Stelle setzt: Unser Präsident Joe Biden." Biden hatte kurz zuvor noch einmal erklärt, er werde weiterhin im Rennen um die US-Präsidentschaft bleiben.

Erster Wahlkampfauftritt von Trump nach Attentat

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Eine Woche nach dem Attentat auf ihn absolviert Ex-US-Präsident Donald Trump am Samstag erstmals wieder einen Wahlkampfauftritt. Er will bei der Kundgebung in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan zusammen mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auftreten. Trump war in dieser Woche beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt und triumphal empfangen worden.

Israels Besatzung laut höchstem UNO-Gericht illegal

Den Haag - Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete ist nach Auffassung des höchsten UNO-Gerichts illegal und muss so schnell wie möglich beendet werden. Israel verstoße mit seiner fast 60 Jahre dauernden Besatzung gegen internationales Recht, stellt der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest. "Israels Anwesenheit in den besetzten palästinensischen Gebieten ist unrechtmäßig", sagte Gerichtspräsident Nawaf Salam.

US-Gesundheitsbehörde bestätigt weitere Vogelgrippe-Fälle

Washington - Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat am Freitag zwei weitere Fälle von Vogelgrippe beim Menschen bestätigt. Das Virus sei bei Arbeitern in Geflügelfarmen im US-Staat Colorado aufgetreten, die mit infiziertem Geflügel in Kontakt gekommen seien, hieß es. Vor einer Woche hatte Colorado bereits vier bestätigte Infektionen mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gemeldet.

Gedenken an Attentat auf Hitler vor 80 Jahren

Berlin - Die deutsche Bundesregierung erinnert am Samstag an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 80 Jahren. Bei einer Feierstunde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin will Deutschlands Kanzler Olaf Scholz eine Ansprache halten. Zum Gedenken an die Beteiligten des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 gegen den nationalsozialistischen Diktator wollen Scholz und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Kränze niederlegen.

