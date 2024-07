Erster Wahlkampfauftritt von Trump nach Attentat

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Eine Woche nach dem Attentat auf ihn absolviert Ex-US-Präsident Donald Trump am Samstag erstmals wieder einen Wahlkampfauftritt. Er will bei der Kundgebung in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan zusammen mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auftreten. Trump war in dieser Woche beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt und triumphal empfangen worden.

Harris: Biden wird die Wahl gewinnen

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Großspendern der Demokraten versichert, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen im November gewinnen wird. "Wir werden diese Wahl gewinnen", sagte Harris in einem Telefonat mit wichtigen Parteispendern. "Wir wissen, welcher Kandidat bei dieser Wahl das amerikanische Volk an die erste Stelle setzt: Unser Präsident Joe Biden." Biden hatte kurz zuvor noch einmal erklärt, er werde weiterhin im Rennen um die US-Präsidentschaft bleiben.

WHO fordert von Europa mehr im Kampf gegen HIV und Aids

Kopenhagen/München - Vor der internationalen Aids-Konferenz in München ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem entschlossenen Kampf gegen HIV und damit verbundene Stigmata in Europa auf. Die Zahlen der Neuinfektionen und der Todesfälle stiegen in der WHO-Region Europa an, das Epidemie-Geschehen sei dort jedoch sehr ungleich verteilt, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Sieben Kinder bei Verkehrsunfall auf A4 in NÖ verletzt

Göttlesbrunn-Arbesthal - Neun Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Ostautobahn (A4) im Raum Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck a.d. Leitha) am Freitagnachmittag gefordert. Polizeiangaben zufolge waren sieben Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren sowie ein 47-Jähriger und eine 40-Jährige betroffen. Ein Kleinbus war in Richtung Ungarn mit einem aufgrund eines technischen Defekts abgestellten Pkw kollidiert.

Gedenken an Attentat auf Hitler vor 80 Jahren

Berlin - Die deutsche Bundesregierung erinnert am Samstag an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 80 Jahren. Bei einer Feierstunde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin will Deutschlands Kanzler Olaf Scholz eine Ansprache halten. Zum Gedenken an die Beteiligten des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 gegen den nationalsozialistischen Diktator wollen Scholz und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Kränze niederlegen.

Straßensperren nach Murenabgängen in Tirol

Sellrain/Fügen/Wattenberg - Die teils heftigen Regenfälle Freitagabend in Tirol haben zu zahlreichen Murenabgängen vor allem in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz geführt. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es gab keine Verletzten. Die Gemeinde Sellrain nahe Innsbruck war während der Nacht nur über das Ötztal erreichbar. Samstagfrüh wurde eine Verbindungsstraße im benachbarten Grinzens freigegeben, die aufgrund eines Erdrutsches nicht befahrbar gewesen war, teilte das Land mit.

Elf Tote bei Brückeneinsturz in China

Peking - Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in China sind elf Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Personen würden vermisst, berichteten staatliche Medien am Samstag. Staats- und Parteichef Xi Jinping habe umfassende Rettungsmaßnahmen angeordnet.

Ukraine - UNO-Flüchtlingskommissar warnt vor hartem Winter

Kiew (Kyjiw)/Genf - Angesichts der durch russische Angriffe verursachten Energiekrise in der Ukraine hat der Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, vor einem harten Winter gewarnt und um weitere Hilfen geworben. "Energie, Energie, Energie. Ich habe noch nirgendwo eine solche Einmütigkeit gesehen", schilderte Grandi der Deutschen Presse-Agentur (dpa) seinen Eindruck von Gesprächen mit ukrainischen Offiziellen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red