Erster Wahlkampfauftritt von Trump nach Attentat

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Eine Woche nach dem Attentat auf ihn absolviert Ex-US-Präsident Donald Trump am Samstag erstmals wieder einen Wahlkampfauftritt. Er will bei der Kundgebung in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan zusammen mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auftreten. Trump war in dieser Woche beim Parteitag der US-Republikaner zum Präsidentschaftskandidaten ernannt und triumphal empfangen worden.

Abgabe von Notfallmedikamenten an Todkranke erleichtert

Wien - Palliativpatientinnen und -patienten können neuerdings bei einer akuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes rascher mit hochwirksamen Schmerzmitteln versorgt werden, die unter die Suchtgiftverordnung fallen. Früher mussten diese erst bestellt werden, die Verzögerung habe zu unnötigem Leid geführt, so das Gesundheitsressort am Samstag in einer Aussendung. Seit Februar dürfen mobile Hospizdienste, Alten- und Pflegeheime Vorräte halten, die Kosten trägt das Ministerium.

Kocher bei Kurzarbeit für Liebherr in Lienz skeptisch

Lienz/Wien - Die Pläne des Haushaltsgeräteherstellers Liebherr für seinen Standort im Osttiroler Lienz, im Herbst bis zu 960 Mitarbeiter im Produktions- und produktionsnahen Bereich in Kurzarbeit zu schicken, stoßen bei Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) offenbar auf Skepsis. Er meinte gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Samstags-Ausgabe), dass die Kurzarbeit nicht dafür da sei, konjunkturelle Schwankungen auszugleichen. Liebherr will die Kurzarbeit kommende Woche beim AMS anmelden.

Überschwemmungen nach heftigen Gewittern in Süd-Österreich

Feldkirchen/Judenburg - Die vergangenen Hitzetage sind Freitagabend mit heftigen Gewittern in Teilen Kärntens und der Steiermark zu Ende gegangen. Starke Niederschläge haben dabei einmal mehr zu Überschwemmungen und Murenabgängen geführt. Im obersteirischen Judenburg wurden Keller überflutet und Straßen überschwemmt oder teilweise weggerissen. In Kärnten war vor allem der Bezirk Feldkirchen betroffen. Ein Schadensausmaß war Samstagfrüh noch nicht abschätzbar.

Straßensperren nach Murenabgängen in Tirol

Sellrain/Fügen/Wattenberg - Die teils heftigen Regenfälle Freitagabend in Tirol haben zu zahlreichen Murenabgängen vor allem in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz geführt. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es gab keine Verletzten. Die Gemeinde Sellrain nahe Innsbruck war während der Nacht nur über das Ötztal erreichbar. Samstagfrüh wurde eine Verbindungsstraße im benachbarten Grinzens freigegeben, die aufgrund eines Erdrutsches nicht befahrbar gewesen war, teilte das Land mit.

Kirchengebäude in Dallas nach Brand teilweise eingestürzt

Dallas - In der US-Großstadt Dallas ist ein historischer Teil einer Kirche bei einem Feuer teilweise zerstört worden. Menschen wurden bei dem Brand in dem Gebäudekomplex der First Baptist Dallas Church aus dem 19. Jahrhundert in der Innenstadt nicht verletzt, wie der Lokalsender von CBS im Bundesstaat Texas am Freitag (Ortszeit) berichtete. Die Feuerwehr brachte die Flammen demnach unter Kontrolle, der Komplex stürzte aber teilweise ein. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Rumänischer Schafhirte von Bär ins Bein gebissen

Bukarest - Ein Bär hat in den südlichen Karpaten Rumäniens einen 63-jährigen Mann angegriffen und ins Bein gebissen. Er habe auf einer Weide Schafe gehütet, als das Tier plötzlich auftauchte und sich aggressiv verhielt, berichtete das Nachrichtenportal "digi24.ro" unter Berufung auf Rettungskräfte und Augenzeugen. Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Rucar, etwa 150 Kilometer nördlich von Bukarest.

Zypern begeht 50. Jahrestag politischer Teilung

Nikosia/Lefkosa - In Zypern ist am Samstag des Beginns der politischen Spaltung der Mittelmeerinsel vor 50 Jahren gedacht worden. Im von der zur EU gehörenden Republik Zypern kontrollierten griechischsprachigen Süden der Insel ertönten am Samstag noch vor Sonnenaufgang um 05.30 Uhr Ortszeit (04.30 Uhr MESZ) die Sirenen. Sie markierten den Zeitpunkt, zu dem im Jahr 1974 die türkische Armee die sogenannte Operation Atilla startete. In ihrem Verlauf eroberte sie ein Drittel des Gebiets Zyperns.

