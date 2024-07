Israel greift Hafenstadt im Jemen an

Sanaa - Einen Tag nach dem tödlichen Drohnenangriff der Houthi-Miliz auf Tel Aviv hat Israels Militär nach eigener Darstellung mit einem Gegenschlag im Jemen reagiert. "Israelische Kampfflugzeuge haben militärische Ziele des Houthi-Terrorregimes im Hafen von Hodeida angegriffen", teilte das Militär auf seinem Telegram-Kanal mit. Es sei die Antwort "auf Hunderte Attacken der letzten Monate auf Israel". Nach Angaben der Rebellen wurden 80 Menschen verletzt.

Tumulte rund um Identitären-Demo in Wiener Innenstadt

Wien - Am Samstag ist es rund um eine Demo der rechtsextremen Identitären und einen Marsch antifaschistischer Gruppen und Gegendemonstranten zu Tumulten in Wiens Innenstadt gekommen. Laut Aussendung der Polizei warfen Vermummte Steine und Flaschen, Beamte wurden mit Pfefferspray attackiert. Vorläufige Bilanz: Über 100 Identitätsfeststellungen, 43 vorläufige Festnahmen, mehrere straf- sowie verwaltungsrechtliche Anzeigen, drei verletzte Polizisten, ein beschädigter Dienstwagen.

Baku will russischen Gastransit durch Ukraine vermitteln

Baku - Aserbaidschan will die Aufrechterhaltung russischer Gasexporte nach Europa über die Ukraine vermitteln. Es gebe Gespräche mit der Führung in Moskau über eine Fortsetzung der Lieferungen, wenn der aktuelle Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine Ende des Jahres ablaufe, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew am Samstag. "Die Verlängerung des Vertrags ist möglich", sagte er. "Wir werden versuchen zu helfen."

Hitze in Südeuropa plagt Touristen und Einheimische

Madrid/Rom/Athen - Heiße Luftmassen aus Afrika bescheren Südeuropa gerade teils unerträgliche Hitze. Temperaturen von mehr als 40 Grad in spanischen Großstädten wie Sevilla und C�rdoba. Und auch Italien wird seit Tagen von einer Hitzewelle heimgesucht. In den großen Städten wie Rom und Florenz wurden bis zu 38 Grad im Schatten gemessen. Auf der Mittelmeerinsel Sizilien wurde mancherorts sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Die Tourismusbranche beobachtet die Entwicklung mit gemischten Gefühlen.

Straßensperren nach Murenabgängen in Tirol aufgehoben

Sellrain/Fügen/Wattenberg - Die teils heftigen Regenfälle Freitagabend in Tirol haben zu zahlreichen Murenabgängen vor allem in den Bezirken Innsbruck-Land und Schwaz geführt. Einige Straßen mussten gesperrt werden, es gab keine Verletzten. Bis Samstagabend waren sämtliche Landesstraßen wieder befahrbar. Die Gemeinde Sellrain nahe Innsbruck war etwa während der Nacht nur über das Ötztal erreichbar.

Bericht: Vamed will Missstände im Konzern aufarbeiten

Wien - Im Zuge der Aufspaltung der Vamed will die Führungsetage offenbar auch Missstände in dem Konzern aufdecken. Um das zu erleichtern, wurde laut einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" vom Wochenende rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Wiener Zentrale per Brief versprochen, dass es keine arbeits- oder zivilrechtlichen Konsequenzen gibt, wenn sie an Missständen beteiligt waren und darüber Informationen liefern.

FPÖ und NEOS wollen vollständigen Pilnacek-Bericht

Wien - FPÖ und NEOS haben am Samstag Justizministerin Alma Zadić aufgefordert, rasch den vollständigen Bericht jener Untersuchungskommission zu veröffentlichen, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hat. Kommissionsleiter Martin Kreutner hat zwar am Montag dessen Ergebnisse präsentiert, der 230 Seiten lange Originalbericht ist jedoch noch nicht öffentlich. Im Justizministerium wird noch geprüft.

