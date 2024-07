Laut Bericht Tote bei israelischem Angriff im Jemen

Sanaa - Bei dem israelischen Luftangriff auf den Hafen Hodeidah im Jemen in Reaktion auf einen tödlichen Drohnenangriff der Houthi-Miliz in Tel Aviv sind nach jemenitischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Wie der Houthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde berichtete, wurden 87 Menschen verletzt. Kampfflugzeuge hatten laut israelischer Armee in dem wichtigen Hafen militärische Ziele der Houthi angegriffen.

Tausende fordern in Israel Geisel-Deal

Tel Aviv - In Israel haben Tausende gegen die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu und für ein sofortiges Abkommen im Gaza-Krieg zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Kurz vor Netanyahus Abflug in die USA hielten Demonstranten in Jerusalem Transparente mit der Aufschrift "Kein Flug ohne Abkommen" in die Höhe, wie die "Times of Israel" am Samstagabend berichtete. Am Mittwoch will Netanyahu vor beiden Kammern des US-Kongresses zu Israels Vorgehen im Gazastreifen sprechen.

Experte rät wegen steigender Covid-Welle zu früher Impfung

Wien - Der Molekularbiologe Ulrich Elling empfiehlt angesichts der in den letzten Wochen deutlich gestiegenen Corona-Abwasserwerte, mit den Booster-Impfungen nicht bis in den Winter hinein zu warten. Denn der Anstieg sei ein bis zwei Monate früher erfolgt als im Sommer 2023, sagte er im APA-Interview. Damit könnte eine zu erwartende steile Zunahme der Fälle (wie sie im Vorjahr im Spätherbst und vor allem im November/Dezember erfolgte) schon früher eintreten.

Disoski: Rückschritt für Frauen bei FP-Regierungsbeteiligung

Wien - Gibt es nach der Nationalratswahl im September eine Regierung mit FPÖ-Beteiligung, rechnet die grüne Frauensprecherin und stellvertretende Klubobfrau Meri Disoski mit Rückschritten bei der Gleichstellung. Dort, "wo Rechte und Rechtsextreme in Verantwortung kommen", würden immer zuerst Frauen- und LGBTIQ-Rechte beschnitten, sagte sie im APA-Interview. Positiv fällt ihre Bilanz über die Legislaturperiode aus: Die Regierung hätte "schwerwiegende Versäumnisse korrigieren können."

Trump: "Kugel für die Demokratie eingefangen"

Grand Rapids (Michigan)/Washington - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem auf ihn verübten Attentat Bedenken zurückgewiesen, er sei eine Bedrohung für die Demokratie. "Letzte Woche habe ich mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen", sagte Trump am Samstag vor Anhängern im US-Staat Michigan. "Ich bin ganz und gar kein Extremist", fügte der Ex-Präsident hinzu.

Bericht: Vamed will Missstände im Konzern aufarbeiten

Wien - Im Zuge der Aufspaltung der Vamed will die Führungsetage offenbar auch Missstände in dem Konzern aufdecken. Um das zu erleichtern, wurde laut einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" vom Wochenende rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Wiener Zentrale per Brief versprochen, dass es keine arbeits- oder zivilrechtlichen Konsequenzen gibt, wenn sie an Missständen beteiligt waren und darüber Informationen liefern.

Tumulte rund um Identitären-Demo in Wiener Innenstadt

Wien - Am Samstag ist es rund um eine Demo der rechtsextremen Identitären und einen Marsch antifaschistischer Gruppen und Gegendemonstranten zu Tumulten in Wiens Innenstadt gekommen. Laut Aussendung der Polizei warfen Vermummte Steine und Flaschen, Beamte wurden mit Pfefferspray attackiert. Vorläufige Bilanz: Über 100 Identitätsfeststellungen, 43 vorläufige Festnahmen, mehrere straf- sowie verwaltungsrechtliche Anzeigen, drei verletzte Polizisten, ein beschädigter Dienstwagen.

Baku will russischen Gastransit durch Ukraine vermitteln

Baku - Aserbaidschan will die Aufrechterhaltung russischer Gasexporte nach Europa über die Ukraine vermitteln. Es gebe Gespräche mit der Führung in Moskau über eine Fortsetzung der Lieferungen, wenn der aktuelle Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine Ende des Jahres ablaufe, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew am Samstag. "Die Verlängerung des Vertrags ist möglich", sagte er. "Wir werden versuchen zu helfen."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red