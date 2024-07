Houthis beschossen israelische Hafenstadt Eilat

Eilat/Sanaa - Die Houthis im Jemen haben nach eigenen Angaben die israelische Hafenstadt Eilat mit mehreren ballistischen Raketen beschossen. Die mit dem Iran verbündete Miliz habe als Reaktion auf den Luftangriff Israels im Jemen "wichtige Ziele" in Israel angegriffen, erklärte deren Militärsprecher Jahja Sari. Am frühen Sonntagmorgen fing Israels Raketenabwehr nach Militärangaben eine Boden-Boden-Rakete ab, die sich vom Jemen aus Israel genähert habe.

Zehn vorläufige Festnahmen rund um Identitären-Demo

Wien - Zehn vorläufige Festnahmen wegen strafrechtlicher Delikte, 271 Identitätsfeststellungen, drei verletzte Polizisten und ein beschädigter Dienstwagen: So lautete am Sonntag die Bilanz der Wiener Polizei rund um eine Demo der Identitären Bewegung und anderer rechtsextremer Bewegungen, bei der wenige hundert Teilnehmer am Samstagnachmittag durch die Innenstadt gezogen waren. Hunderte waren zur Gegendemo gekommen, kleinere Gruppen Vermummter sorgten laut Polizei für Tumulte.

Kein Treffen Marsalek-Takacs: FPÖ muss widerrufen

Wien/Aschheim - Führende FPÖ-Politiker und der Parlamentsklub müssen Behauptungen widerrufen, wonach Bundespolizeidirektor Michael Takacs sich mehrfach mit dem flüchtigen Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek getroffen habe und in Russlandspionage involviert sei. Takacs hatte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und den FPÖ-Klub zivilrechtlich auf Widerruf und Unterlassung geklagt, nach einem Vergleich hat die FPÖ Samstagnacht ihre Aussagen zurückgezogen.

Trump: "Kugel für die Demokratie eingefangen"

Grand Rapids (Michigan)/Washington - Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt seit dem auf ihn verübten Attentat hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump Bedenken zurückgewiesen, er sei eine Bedrohung für die Demokratie. "Letzte Woche habe ich mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen", sagte Trump vor Anhängern im US-Bundesstaat Michigan am Samstag. "Ich bin ganz und gar kein Extremist." US-Präsident Joe Biden musste wegen seiner Corona-Infektion unterdessen weiter auf Wahlkampfauftritte verzichten.

Proteste in Bangladesch: Gericht dreht Quotenregelung zurück

Dhaka - Nach tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Bangladesch hat das höchste Gericht in Dhaka die Wiedereinführung einer kontroversen Quotenregelung im Öffentlichen Dienst teilweise zurückgedreht. Die Pläne hatten anhaltende heftige Studentenproteste ausgelöst. Ab sofort sollten 93 Prozent der Einstellungen auf der Grundlage von Leistung erfolgen, entschied das Gericht am Sonntag nach Angaben des Senders BBC Bangla.

E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Ein E-Scooter-Fahrer hat sich Freitagabend in Wien-Landstraße bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war am Kardinal-Nagl-Platz unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Er knallte dabei mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Spitals, so die Polizei am Sonntag.

Vorübergehende Abkühlung ab Dienstag

Wien - In der kommenden Woche kühlt es in Österreich ein wenig ab. Am Montag erreichen die Temperaturen noch mehr als 30 Grad. Ab Dienstag liegen sie dann darunter. Wie die Meteorologen von Geosphere Austria am Sonntag prognostizierten, wird es auch unbeständiger. Bereits am Montag trifft die erste Störung Österreich. Strahlendes und sonniges Wetter wird erst am Freitag wieder erwartet.

Radfahrer in Vorarlberg stirbt nach Sturz in Fluss

Gaschurn - Ein 43-jähriger Radfahrer ist Samstagabend in Gaschurn (Bezirk Bludenz) nach einem Sturz in die Ill gestorben. Der Mann war zuvor aus unbekannter Ursache laut einem Zeugen vom Radweg abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Zeuge verständigte die Einsatzkräfte, verlor aber den Blickkontakt zum regungslos im Wasser treibenden Verunfallten. Nachdem die Schleuse des Wasserkraftwerks geschlossen worden war, wurde der 43-Jährige im Flussbett liegend entdeckt.

