Kanzler sieht Infrastruktur als Schlüssel für Standort

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montag die Bedeutung der Infrastruktur für die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hervorgehoben. Der Ausbau von Straße, Schiene und Energienetzen sei der "Schlüssel" für den Standort und somit die Zukunft, sagte er bei einem Pressetermin in Wien. Kritik äußerte er in Richtung des grünen Koalitionspartners, der "aufgrund einer dogmatisch gesteuerten Politik" in diesem Bereich wichtige "Lückenschlüsse" verhindert habe.

Bundesheer kauft vier neue Transportflugzeuge C-390M

Wien - Der geplante Kauf neuer Transportflugzeuge für das Bundesheer ist nun fix. Österreich beschafft vier Stück des Transportfliegers des Typs "C-390M" des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer, gab das Bundesheer am Montag bekannt. Die Maschinen sollen als Nachfolge für die in die Jahre gekommene C-130 "Hercules" dienen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach von einem "erfreulichen Tag für das Österreichische Bundesheer und seine Luftstreitkräfte".

Secret-Service-Chefin räumt nach Trump-Attentat Versagen ein

Washington - Nach dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump räumt Secret-Service-Chefin Kimberly Cheatle ein Versagen des Dienstes ein. Sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles unternehmen, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, sagte Cheatle in einer Anhörung im US-Kongress. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten.

Ruanda-Asylpakt kostete britische Steuerzahler 839 Mio. Euro

London - Der von der früheren konservativen Regierung in Großbritannien mit Ruanda geschlossene Asylpakt hat den Steuerzahler mehr als 700 Millionen Pfund (etwa 830 Millionen Euro) gekostet. Das sagte die neue Innenministerin, Yvette Cooper, im Parlament in London. Sie bezeichnete das Programm als "schockierendste Verschwendung von Steuergeld, die ich je gesehen habe". Die neue Labour-Regierung unter Premierminister Keir Starmer kippte den Asylpakt kurz nach dem Wahlsieg am 4. Juli.

Entscheidung über Ungarn-Boykott nach Außenministertreffen

Brüssel/Budapest - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will nach dem heutigen Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel entscheiden, ob er einen für Ende August geplanten informellen Rat der EU-Chefdiplomaten in Budapest boykottiert, indem er zum gleichen Zeitpunkt ein formelles Außenministertreffen einberuft. In kleinem Kreis (nur Minister, ohne Mitarbeiter) soll am Montag über den weiteren Umgang mit Ungarns aktueller Ratspräsidentschaft diskutiert werden.

Hafen von Hodeidah im Jemen immer noch in Flammen

Hodeidah - Zwei Tage nach einem israelischen Vergeltungsangriff auf die von Houthis kontrollierte Hafenstadt Hodeidah im Jemen bekämpfen Einsatzkräfte dort immer noch einen Großbrand. Ein AFP-Reporter berichtete am Montag von hohen Flammen und schwarzem Rauch in Teilen des Hafens. Die Löscharbeiten hatten wenig Fortschritte gemacht und das Feuer drohte auf Lebensmittellager überzugreifen.

Vorwürfe gegen Brandstetter in Doskozil-Buch werden geprüft

Wien - Schilderungen im Buch des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil haben nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf den Plan gerufen. Der SPÖ-Politiker hat darin beschrieben, wie ihm der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) in der Causa Wohnbaugenossenschaften angeblich ein "eigentlich unverschämtes Angebot" gemacht haben soll. Ein Anfangsverdacht wird laut "Kurier" geprüft, Brandstetter bestreitet den Vorwurf.

Wiener Börse schließt höher, ATX gewinnt 0,4 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag höher geschlossen. Der Leitindex ATX steigerte sich um 0,4 Prozent auf 3.686,55 Einheiten. Die stärksten Aufschläge unter den wichtigsten heimischen Titeln präsentierten die Anteilsscheine der BAWAG. Sie legten um 1,2 Prozent zu. Dagegen deutlich tiefer gingen Schoeller-Bleckmann aus dem Handel. Die Aktien sanken um zwei Prozent.

