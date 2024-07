Harris hat genug Unterstützung für US-Wahl-Nominierung

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Insidern zufolge die nötige Zahl von Delegierten für die demokratische Präsidentschaftskandidatur zusammen. Eine Befragung der Nachrichtenagentur AP unter den Delegierten des Nominierungsparteitages ergab, dass sich über 2.500 für Harris entschieden haben und damit weit mehr als die erforderliche Mehrheit von 3.936. Im Wahlkampf möchte sie auf das Recht auf Abtreibung, strengere Waffengesetze und die Stärkung der Mittelschicht fokussieren.

Justizministerium veröffentlichte Pilnacek-Bericht

Wien - Das Justizministerium hat Dienstagfrüh den Bericht jener Untersuchungskommission veröffentlicht, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hatte. Bereits vergangene Woche war aus dem Papier zitiert worden, eine vollständige Veröffentlichung musste aber noch medienrechtlich abgeklärt werden. Der rund 230 Seiten starke Bericht ist mit dem Argument des Persönlichkeitsschutzes zum Teil geschwärzt.

Mindestens 146 Tote bei Erdrutsch in Äthiopien

Addis Abeba - Nach dem Erdrutsch im Südwesten Äthiopiens ist die Opferzahl drastisch auf mindestens 146 Tote angestiegen. "Die Zahl der Toten bei dem plötzlichen Erdrutsch in Geze-Gofa im Bezirk Gofa hat 146 erreicht", teilte die Pressestelle der Bezirksregierung am Dienstag mit. In der Mitteilung wurde der örtliche Behördenvertreter Habtamu Fetena zitiert, der einen weiteren Anstieg der Opferzahl nicht ausschloss.

Hering-Hagenbeck als Schönbrunner Zoochef wiederbestellt

Wien - Stephan Hering-Hagenbeck ist erneut zum Geschäftsführer der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H. bestellt worden. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Seine zweite Funktionsperiode startet am 1. Jänner 2025 und dauert wieder fünf Jahre. Nach der öffentlichen Ausschreibung am 13. April sei der bisherige Zoodirektor als bestgereihter Kandidat aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen, von insgesamt zwei Frauen und vier Männern aus dem In- und Ausland.

Palästinensergruppen einigten sich auf Nachkriegsregierung

Peking/Ramallah - Bei Gesprächen in China haben sich 14 palästinensische Gruppierungen, darunter die islamistische Hamas, dem chinesischen Außenminister Wang Yi zufolge für die Nachkriegszeit im Gazastreifen auf eine nationale Interimsregierung der "Versöhnung" geeinigt. Der wichtigste Punkt sei die Einigung auf die Bildung einer "nationalen Interimsregierung zur Versöhnung", sagte Wang am Dienstag nach der Unterzeichnung der "Pekinger Erklärung" durch die Gruppierungen.

Kolumbien verbietet Stierkämpfe

Bogota - Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat das Gesetz zum Verbot von Stierkämpfen in dem südamerikanischen Land unterzeichnet. "Wir können der Welt nicht erzählen, dass das Töten von lebenden und fühlenden Wesen zur Unterhaltung Kultur ist", sagte Petro in einer Zeremonie vor Hunderten Tierschutzaktivisten in einer Stierkampfarena in Bogot�. Wenn die Natur zerstört werde, sei die Menschheit am Ende, sagte Petro.

