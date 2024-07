Justizministerium veröffentlichte Pilnacek-Bericht

Wien - Das Justizministerium hat Dienstagfrüh den Bericht jener Untersuchungskommission veröffentlicht, die sich mit etwaiger politischer Einflussnahme in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek befasst hatte. Bereits vergangene Woche war aus dem Papier zitiert worden, eine vollständige Veröffentlichung musste aber noch medienrechtlich abgeklärt werden. Der rund 230 Seiten starke Bericht ist mit dem Argument des Persönlichkeitsschutzes zum Teil geschwärzt.

Harris startet mit Rückenwind in den US-Wahlkampf

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris startet mit Rückenwind als mögliche Ersatzkandidatin für Joe Biden in den Präsidentschaftswahlkampf. Die 59 Jahre alte Demokratin hat laut Schätzungen von US-Medien die Unterstützung von genügend Delegierten der Demokraten, um nach dem Rückzug Bidens als Kandidatin ihrer Partei nominiert zu werden. Zudem gelang es ihr nach Angaben ihres Teams, seit dem Rückzug ihres Chefs eine Rekordsumme an Spenden einzusammeln.

Copernicus: Sonntag war weltweit heißester je gemessener Tag

London - Sonntag, der 21. Juli, war laut dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus weltweit der heißeste je gemessene Tag. Die Durchschnittstemperatur habe auf der Erde 17,09 Grad betragen, teilte Copernicus am Dienstag mit. Damit habe man den Rekord aus dem Juli 2023 knapp übertroffen. Hitzewellen hatten die USA, Russland und Europa in der vergangenen Woche getroffen.

Chefin des Secret Service tritt nach Trump-Attentat zurück

Washington - Die Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, gibt nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump ihren Posten ab. Das Weiße Haus bestätigte den Rücktritt in einer Stellungnahme. Cheatle war seit dem Schusswaffenangriff im US-Staat Pennsylvania, bei dem Trump verletzt wurde, unter Druck geraten. Ein Schütze hatte vor gut einer Woche bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikanischen Partei in der Stadt Butler das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen.

Wien bleibt auf roter Welterbe-Liste, aber Perspektive 2025

Neu-Delhi/Wien - Wiens historisches Zentrum bleibt zumindest ein weiteres Jahr auf der "Roten Liste" der gefährdeten Welterbestätten. Dies hat das UNESCO-Welterbekomitee am Dienstag auf seiner 46. Sitzung im indischen Neu-Delhi beschlossen, wie zunächst die Tageszeitung "Kurier" (online) berichtete. Hauptgrund ist weiterhin das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt. Wien erhielt aber eine Perspektive, 2025 die "Rote Liste" verlassen zu können.

AK-Anderl: "Arbeitszeitverkürzung funktioniert"

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) hat heute wieder einmal die Werbetrommel für eine Arbeitszeitverkürzung gerührt - und dabei Unterstützung von Christian Ebner, Geschäftsführer bei dem oberösterreichischen Elektrotechnikbetrieb Kagerer, erhalten. Dieser hatte heuer im März auf eine 4-Tage-Woche (36 Stunden) umgestellt - und würde das wieder tun. Die Produktivität und die Gesundheit der Mitarbeiter sei gesteigert worden.

WHO-Vertreter "extrem besorgt" über Polio-Risiko in Gaza

Jerusalem - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer sehr großen Polio-Gefahr im Gazastreifen. "Ich bin extrem besorgt, dass es in Gaza zu einem Ausbruch kommen könnte", sagte WHO-Vertreter Ayadil Saparbekov in Jerusalem. Das für Kinderlähmung verantwortliche Polio-Virus wurde in Abwasserproben des Kriegsgebietes entdeckt. Bisher sei es noch in keinen Patienten nachgewiesen worden, sagte der Experte, der für Gesundheitskrisen in den palästinensischen Gebieten zuständig ist.

