Harris hielt erste Wahlkampfrede im Swing State Wisconsin

Washington - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat bei ihrer ersten Rede in neuer Rolle im Swing State Wisconsin die neue Phase des Wahlkampfs eingeläutet. "Der Weg ins Weiße Haus führt durch Wisconsin. (...) Und um in Wisconsin zu gewinnen, zählen wir auf Sie, genau hier in Milwaukee", so Harris bei einem Auftritt in Milwaukee. Zuvor hatten die beiden demokratischen Spitzen im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, ihr ihre volle Unterstützung zugesagt.

Chaos auf den Philippinen wegen Taifun Gaemi - zwölf Tote

Manila - Der Taifun "Gaemi" sorgt auf den Philippinen für Chaos. Mindestens ein Dutzend Menschen sind im Zuge des Tropensturms bereits ums Leben gekommen. Wegen Starkregens und heftiger Überschwemmungen wurden im gesamten Großraum der philippinischen Hauptstadt Manila die meisten Regierungsgebäude und alle Schulen geschlossen. Auch die Börse setzte den Handel aus. Die Regierung von Präsident Ferdinand Marcos Jr. reagierte damit auf eine Empfehlung des Katastrophenschutzes.

Zahlreiche Festnahmen bei Protest vor Netanyahu-Rede

Washington - Die Polizei hat einen Tag vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im US-Kongress mehrere Hundert Demonstranten festgenommen, die in einem Gebäude des Parlaments gegen den Gazakrieg protestiert hatten. Die Demonstranten hätten das zum Gebäudekomplex des Kapitols gehörige Cannon House Office Building zwar legal betreten, teilte die Kapitolpolizei am Dienstag mit. Protest sei in dem Gebäude aber nicht erlaubt.

Nordkorea-Müllballon landete auf Präsidentensitz in Südkorea

Pjöngjang/Seoul - Ein offenbar mit Müll gefüllter Ballon aus Nordkorea ist laut Angaben Südkoreas auf dem Gelände des Präsidentenamtes in Seoul gelandet. Wie der Generalstab in Seoul laut der amtlichen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte, würden von dem Ballon jedoch keinerlei chemische, biologische oder radiologische Gefahr ausgehen. Zuvor hatte Nordkorea erneut etliche Ballons in Richtung der Grenzprovinz Gyeonggi nördlich von Seoul geschickt.

Fünfjähriger in Deutschland von Streifenwagen erfasst - tot

Kassel - Nach einem Unfall mit einem Streifenwagen ist ein Fünfjähriger in Deutschland gestorben. Der Bub wollte am Dienstagabend in Kassel eine Straße überqueren, als ein Polizeiauto mit Blaulicht und Martinshorn ihn erfasste, wie die Polizei nach bisherigem Kenntnisstand mitteilte. Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, wo es seinen schweren Verletzungen erlag. Wie es zu dem tragischen Unfall kam und ob der Bub alleine unterwegs war, wird laut Polizei nun ermittelt.

Secret Service empfiehlt Trump keine Events im Freien

Washington - Der Secret Service empfiehlt dem Wahlkampfteam von Donald Trump nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten keine großen Kundgebungen im Freien mehr abzuhalten. Das berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Für die kommenden Veranstaltungen suche Trumps Team nach Veranstaltungsorten in Innenräumen wie Sportarenen, in die Tausende von Menschen passten, hieß es.

60 Feuerwehrleute löschten Waldbrand in Niederösterreich

Hernstein - Ein Waldbrand hat am Dienstagnachmittag rund 60 Feuerwehrleute in Niederösterreich gefordert. Eine Fläche von rund 150 Quadratmetern stand in einem Schwarzkiefernwald in Grillenberg im Bezirk Baden in Flammen. Nach wenigen Stunden war das Feuer gelöscht - auch weil einige Landwirte mit Löschwasser gefüllten Jauchefässern rasch zur Stelle waren, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Baden mit. Die Brandursache ist unklar und wird ermittelt.

EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht kritisch gegenüber Österreich

Brüssel - In ihrem für Mittwoch erwarteten EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht 2024 dürfte die EU-Kommission die politische Einflussnahme auf Postenbesetzungen in Österreich kritisieren. Laut "Standard"-Bericht geht es hier um die Stelle des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, die von 2022 bis 2024 unbesetzt war. EU-Kreisen zufolge gibt es heuer erneut Empfehlungen für Transparenzregeln für Abgeordnete, die Reform der Bundesstaatsanwaltschaft sowie staatliche Werbung in den Medien.

