Harris hielt erste Wahlkampfrede im Swing State Wisconsin

Washington - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat bei ihrer ersten Rede in neuer Rolle im Swing State Wisconsin die neue Phase des Wahlkampfs eingeläutet. "Der Weg ins Weiße Haus führt durch Wisconsin. (...) Und um in Wisconsin zu gewinnen, zählen wir auf Sie, genau hier in Milwaukee", so Harris bei einem Auftritt in Milwaukee. Zuvor hatten die beiden demokratischen Spitzen im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, ihr ihre volle Unterstützung zugesagt.

Flugzeugabsturz in Nepal fordert Menschenleben

Kathmandu - In Nepal ist ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Der Pilot habe überlebt, es gebe aber "viele" Todesopfer, gab die Polizei bekannt. Laut ersten Meldungen soll es 18 Tote geben. Die Maschine der Fluglinie Sarya Airlines sei Mittwoch früh gegen 11.15 Uhr (Ortszeit, 7.30 Uhr MESZ) verunglückt, erklärte das nepalesische Militär.

Möglicherweise Anschlag auf Geheimdienstoffizier in Moskau

Moskau - In Moskau sind bei einem mutmaßlichen Anschlag mit einem Sprengsatz zwei Menschen verletzt worden. In einem Wagen vom Typ Toyota Land Cruiser sei es zu einer Explosion gekommen, kurz nachdem ein Mann und eine Frau in das Fahrzeug eingestiegen waren, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch. Dem Mann seien dabei die Füße abgerissen worden. Fünf weitere Autos seien durch die Wucht der Detonation beschädigt worden.

Viele Betriebe von aktuellen Herausforderungen überfordert

Wien - Der KSV1870 hat die Insolvenzursachen fürs Vorjahr erhoben und kommt zum Schluss, dass es bei vielen pleitegegangenen Unternehmen an operativen Grundlagen hapert. Überhaupt seien viele Betriebe von den aktuellen Herausforderungen überfordert, so die Einschätzung der Kreditschützer. Die "operativen Ursachen" für eine Zahlungsunfähigkeit wie etwa mangelnde Organisation sind im Vergleich zu 2022 jedenfalls stark angestiegen, zeigt eine aktuelle KSV-Erhebung der Pleitegründe.

Britischer Blues-Musiker John Mayall mit 90 Jahren gestorben

Los Angeles - Der britische Blues-Pionier John Mayall ist tot. Der Musiker, der zahlreiche Instrumente spielte und sang, sei "friedlich in seinem Zuhause in Kalifornien" gestorben, erklärte Mayalls Familie am Dienstag in einem Beitrag im Onlinedienst Facebook. Es wurden keine Angaben zur Todesursache gemacht. Es hieß lediglich, dass "gesundheitliche Probleme" nun "zum Frieden" für den 90-Jährigen geführt hätten.

Chaos auf den Philippinen wegen Taifun Gaemi - zwölf Tote

Manila - Der Taifun "Gaemi" sorgt auf den Philippinen für Chaos. Mindestens ein Dutzend Menschen sind im Zuge des Tropensturms bereits ums Leben gekommen. Wegen Starkregens und heftiger Überschwemmungen wurden im gesamten Großraum der philippinischen Hauptstadt Manila die meisten Regierungsgebäude und alle Schulen geschlossen. Auch die Börse setzte den Handel aus. Die Regierung von Präsident Ferdinand Marcos Jr. reagierte damit auf eine Empfehlung des Katastrophenschutzes.

Zahlreiche Festnahmen bei Protest vor Netanyahu-Rede

Washington - Die Polizei hat einen Tag vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im US-Kongress mehrere Hundert Demonstranten festgenommen, die in einem Gebäude des Parlaments gegen den Gazakrieg protestiert hatten. Die Demonstranten hätten das zum Gebäudekomplex des Kapitols gehörige Cannon House Office Building zwar legal betreten, teilte die Kapitolpolizei am Dienstag mit. Protest sei in dem Gebäude aber nicht erlaubt.

Niederländerin in Tirol von Kuh verletzt

Sölden - Eine 27-jährige Niederländerin ist Dienstagnachmittag in Sölden im Tiroler Ötztal von einer Kuh verletzt worden. Die Frau hatte einen Wanderweg beim Abstieg der Alm "Gampe Thaya" verlassen, um vier liegende Kühe zu fotografieren. Als sie sich den Tieren näherte, stand eine Kuh auf und stieß sie mit einem Horn in den Oberschenkel, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red