FPÖ-Bundesliste mit Reißverschluss

Wien/Salzburg - Die FPÖ hat am Mittwoch ihre Bundesliste für die Nationalratswahl abgesegnet. Keine Überraschung ist, dass Parteichef Herbert Kickl Spitzenkandidat ist. Die Plätze hinter ihm sind allerdings strikt nach Reißverschlussprinzip besetzt, die Hälfte der Plätze gehört also Frauen. Auf Platz 14 kandidiert außerdem die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani, die schon seit längerem bei den Freiheitlichen aktiv ist.

Weltrekord für heißesten Tag zum zweiten Mal gebrochen

London - Am Montag, dem 22. Juli, wurde laut vorläufigen Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der erst am Sonntag aufgestellte Weltrekord für den heißesten Tag erneut gebrochen. Die globale durchschnittliche Oberflächentemperatur stieg demnach auf 17,15 Grad Celsius und war somit um 0,06 Grad höher als der Rekord vom Sonntag mit 17,09 Grad, so der Klimawandeldienst.

Harris hielt erste Wahlkampfrede im Swing State Wisconsin

Washington - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat bei ihrer ersten Rede in neuer Rolle im Swing State Wisconsin die neue Phase des Wahlkampfs eingeläutet. "Der Weg ins Weiße Haus führt durch Wisconsin. (...) Und um in Wisconsin zu gewinnen, zählen wir auf Sie, genau hier in Milwaukee", so Harris bei einem Auftritt in Milwaukee. Zuvor hatten die beiden demokratischen Spitzen im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, ihr ihre volle Unterstützung zugesagt.

Behörde ermittelt wegen verendeter Hunde auf Abrichteplatz

Vöcklabruck - Auf einem Hundeabrichteplatz im Bezirk Vöcklabruck sollen in der Vorwoche zwei Schäferhunde in einem Transportanhänger qualvoll in der Hitze verendet sein, wie mehrere Medien berichten. Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Vöcklabruck bestätigte der APA am Mittwoch, dass man am Donnerstag der Vorwoche durch einen anonymen Anruf verständigt worden sei. Die Ermittlungen laufen. Ob ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wird bzw. gegen wen, war zunächst noch offen.

18 Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal

Kathmandu - Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind am Mittwoch laut Polizei 18 Menschen ums Leben gekommen. "18 Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer", gab ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Allein der Pilot habe den Absturz beim Start der Maschine vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu überlebt - er wurde der Polizei zufolge aus dem brennenden Wrack gerettet.

Autobombenanschlag auf Geheimdienstoffizier in Moskau

Moskau - Bei einem Bombenanschlag im Norden von Moskau ist am Mittwoch in der Früh ein ranghoher, russischer Offizier schwer verletzt worden. Eine Autobombe explodierte, als der Mann sich in den Wagen setzte, teilten die Behörden mit. Zwei Menschen seien verletzt worden, so das Ermittlungskomitee. Medien berichteten, dem Offizier seien bei der Explosion die Beine abgetrennt worden; auch seine Ehefrau sei verletzt worden.

Viele Betriebe von aktuellen Herausforderungen überfordert

Wien - Der KSV1870 hat die Insolvenzursachen fürs Vorjahr erhoben und kommt zum Schluss, dass es bei vielen pleitegegangenen Unternehmen an operativen Grundlagen hapert. Überhaupt seien viele Betriebe von den aktuellen Herausforderungen überfordert, so die Einschätzung der Kreditschützer. Die "operativen Ursachen" für eine Zahlungsunfähigkeit wie etwa mangelnde Organisation sind im Vergleich zu 2022 jedenfalls stark angestiegen, zeigt eine aktuelle KSV-Erhebung der Pleitegründe.

Mehrere Razzien gegen islamistischen Verein in Deutschland

Hamburg - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat einen deutschlandweit aktiven islamistischen Verein verboten, der nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" ist. Zum Vollzug der Verbotsverfügung gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und fünf Teilorganisationen durchsuchten Polizisten am Mittwoch in der Früh das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit der Imam Ali Moschee sowie weitere Gebäude in insgesamt acht Bundesländern.

