Klimaaktivisten protestierten weltweit auf Flughäfen

Köln/Wien/Klagenfurt - Aktivistinnen und Aktivisten wollen am Mittwoch weltweit mit Protestaktionen auf Flughäfen auf den Klimawandel aufmerksam machen. Am Flughafen Köln/Bonn war der Flugverkehr für mehrere Stunden unterbrochen. Fünf Personen, die sich am Vorfeld angeklebt hatten, mussten dort wieder abgelöst werden, wie die Kölner Polizei mitteilte. Gegen 9.20 Uhr konnten die Start- und Landebahnen wieder freigegeben werden. In Österreich war die Lage am Vormittag vorerst noch ruhig.

FPÖ-Bundesliste mit Reißverschluss

Wien/Salzburg - Die FPÖ hat am Mittwoch ihre Bundesliste für die Nationalratswahl abgesegnet. Keine Überraschung ist, dass Parteichef Herbert Kickl Spitzenkandidat ist. Die Plätze hinter ihm sind allerdings strikt nach Reißverschlussprinzip besetzt, die Hälfte der Plätze gehört also Frauen. Auf Platz 14 kandidiert außerdem die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani, die schon seit längerem bei den Freiheitlichen aktiv ist.

Weltrekord für heißesten Tag zum zweiten Mal gebrochen

London - Am Montag, dem 22. Juli, wurde laut vorläufigen Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der erst am Sonntag aufgestellte Weltrekord für den heißesten Tag erneut gebrochen. Die globale durchschnittliche Oberflächentemperatur stieg demnach auf 17,15 Grad Celsius und war somit um 0,06 Grad höher als der Rekord vom Sonntag mit 17,09 Grad, so der Klimawandeldienst.

Halbjährliche Spritze verhindert HIV-Infektion

München - Ein halbjährlich gespritztes Medikament soll eine HIV-Infektion zuverlässig verhindern. Die Studie, die im "New England Journal of Medicine" (NEJM) veröffentlicht und auf der Welt-Aids-Konferenz in München vorgestellt wurde, weckt damit große Hoffnungen im Kampf gegen Aids. Zugleich wird die Forderung an das Pharmaunternehmen Gilead laut, die Herstellung preisgünstiger Generika zuzulassen, um das Mittel im stark betroffenen Globalen Süden zugänglich zu machen.

Getöteter Mann in Wiener Hotel entdeckt

Wien - Im Zimmer eines Wiener Hotels in Alsergrund ist Mittwochvormittag ein Mann mit schweren Verletzungen entdeckt worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, das Wiener Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe sind noch unklar.

18 Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal

Kathmandu - Bei einem Flugzeugabsturz in Nepal sind am Mittwoch laut Polizei zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. "18 Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer", gab ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Allein der Pilot habe den Absturz beim Start der Maschine vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu überlebt - er wurde der Polizei zufolge aus dem brennenden Wrack gerettet.

EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht kritisch gegenüber Österreich

Brüssel - Die EU-Kommission kritisiert in ihrem am Mittwoch veröffentlichten EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht 2024 die politische Einflussnahme auf Postenbesetzungen in Österreichs Justiz. Das Land habe "keine Fortschritte bei der Beteiligung der Justiz an der Ernennung von Gerichtspräsidenten der Verwaltungsgerichte" gemacht. Auch gebe es keine Fortschritte bei der Reform der Bundesstaatsanwaltschaft sowie bei den Transparenzregeln für Abgeordnete, und bei der Überwachung von Lobbying.

Brandstetter klagt wegen Vorwürfen in Doskozils Buch

Wien - Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter wird den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil medienrechtlich klagen. Das kündigte er am Mittwoch gegenüber dem "Kurier" (Online-Ausgabe) an. Grund sind die Schilderungen des SPÖ-Politikers darüber, dass ihm der Ex-Minister in der Causa Wohnbaugenossenschaften angeblich ein "eigentlich unverschämtes Angebot" gemacht haben soll. Das hat wiederum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.

