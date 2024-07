Klimaaktivisten protestierten weltweit auf Flughäfen

Wien/Schwechat/Klagenfurt - Aktivistinnen und Aktivisten haben am Mittwoch weltweit mit Protestaktionen auf Flughäfen auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Betroffen war auch der Airport Wien in Schwechat, wo vier Personen im Check-in-Bereich des Terminal 3 eine Kundgebung abhielten und Farbe verschütteten. Der Passagierverkehr war jedoch nicht eingeschränkt. Anders war die Lage am Flughafen Köln/Bonn, wo es über mehrere Stunden hinweg keine Flüge gab.

Bauarbeiter in Wiener Hotel getötet

Wien - Im Zimmer eines Wiener Hotels am Alsergrund ist Mittwochvormittag ein toter junger Bauarbeiter entdeckt worden. Ein Notarzt wurde zunächst zu dem Schwerverletzten in dem Hotel nahe des Franz-Josefs-Bahnhofs gerufen, dieser konnte jedoch nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, das Wiener Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe sind noch unklar.

FPÖ-Bundesliste mit Reißverschluss

Wien/Salzburg - Die FPÖ hat am Mittwoch ihre Bundesliste für die Nationalratswahl abgesegnet. Keine Überraschung ist, dass Parteichef Herbert Kickl Spitzenkandidat ist. Die Plätze hinter ihm sind allerdings strikt nach Reißverschlussprinzip besetzt, die Hälfte der Plätze gehört also Frauen. Auf Platz 14 kandidiert außerdem die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani, die schon seit längerem bei den Freiheitlichen aktiv ist.

EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht kritisch gegenüber Österreich

Brüssel - Die EU-Kommission kritisiert in ihrem am Mittwoch veröffentlichten EU-Rechtsstaatlichkeitsbericht 2024 die politische Einflussnahme auf Postenbesetzungen in Österreichs Justiz. Das Land habe "keine Fortschritte bei der Beteiligung der Justiz an der Ernennung von Gerichtspräsidenten der Verwaltungsgerichte" gemacht. Auch gebe es keine Fortschritte bei der Reform der Bundesstaatsanwaltschaft sowie bei den Transparenzregeln für Abgeordnete, und bei der Überwachung von Lobbying.

18 Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal

Kathmandu - Beim Absturz eines Passagierflugzeuges in Nepal sind am Mittwoch 18 Menschen ums Leben gekommen. "18 Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Allein der Pilot habe den Absturz beim Start der Maschine vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu überlebt - er wurde der Polizei zufolge aus dem brennenden Wrack gerettet. Bei dem ausländischen Todesopfer handelt es sich laut Behörde um einen Staatsbürger des Jemen.

Mehrere Razzien gegen islamistischen Verein in Deutschland

Hamburg - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat einen deutschlandweit aktiven islamistischen Verein verboten, der nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ein "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" ist. Zum Vollzug der Verbotsverfügung gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und fünf Teilorganisationen durchsuchten Polizisten am Mittwoch in der Früh das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) mit der Imam Ali Moschee sowie weitere Gebäude in insgesamt acht Bundesländern.

Kreutner-Bericht macht justizielle Schwachstellen deutlich

Wien - Losgelöst von der Person des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek zeigt der 234 Seiten starke Bericht der von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission unter Vorsitz von Martin Kreutner grundsätzliche innerjustizielle Schwachstellen auf. Bei den Staatsanwaltschaften werden "Führungsdefizite" geortet, der von der Justiz betriebenen Medienarbeit wird "Verbesserungsbedarf" bescheinigt.

Scholz will bei Wahl wieder antreten, um Kanzler zu bleiben

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine erneute Kanzlerkandidatur angekündigt. "Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden", sagte der SPD-Politiker in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz deutscher Regierungschefs- und -chefinnen in Berlin. Die nächste Bundestagswahl ist regulär im Herbst 2025 fällig.

