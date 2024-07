Klimaaktivisten protestierten weltweit auf Flughäfen

Wien/Schwechat/Klagenfurt - Aktivistinnen und Aktivisten haben am Mittwoch weltweit mit Protestaktionen auf Flughäfen auf den Klimawandel aufmerksam gemacht. Betroffen war auch der Airport Wien in Schwechat, wo vier Personen im Check-in-Bereich des Terminal 3 eine Kundgebung abhielten und Farbe verschütteten. Der Passagierverkehr war jedoch nicht eingeschränkt. Anders war die Lage am Flughafen Köln/Bonn, wo es über mehrere Stunden hinweg keine Flüge gab.

Bauarbeiter in Wiener Hotel getötet

Wien - Im Zimmer eines Wiener Hotels am Alsergrund ist Mittwochvormittag ein toter junger Bauarbeiter entdeckt worden. Ein Notarzt wurde zunächst zu dem Schwerverletzten in dem Hotel nahe des Franz-Josefs-Bahnhofs gerufen, dieser konnte jedoch nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, das Wiener Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Hintergründe sind noch unklar.

Ermittlungen gegen Innsbrucker Bürgermeister eingestellt

Innsbruck - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ein Ermittlungsverfahren gegen Innsbrucks Stadtchef Johannes Anzengruber (JA) in der Causa "Erlebnis Cards Tirol" wegen des Verdachts der Vorteilszuwendung und der Vorteilsannahme eingestellt. Es sei kein Nachweis für einen Konnex zwischen der Übergabe der Freizeitkarten und einem konkreten Amtsgeschäft erbracht worden, teilte ein WKStA-Sprecher auf APA-Anfrage mit. Anzengruber zeigte sich erleichtert.

Kreutner-Bericht macht justizielle Schwachstellen deutlich

Wien - Losgelöst von der Person des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek zeigt der 234 Seiten starke Bericht der von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingesetzten Untersuchungskommission unter Vorsitz von Martin Kreutner grundsätzliche innerjustizielle Schwachstellen auf. Bei den Staatsanwaltschaften werden "Führungsdefizite" geortet, der von der Justiz betriebenen Medienarbeit wird "Verbesserungsbedarf" bescheinigt.

Zahlreiche Festnahmen bei Protest vor Netanyahu-Rede

Washington - Die Polizei hat einen Tag vor der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im US-Kongress mehrere Hundert Demonstranten festgenommen, die in einem Gebäude des Parlaments gegen den Gazakrieg protestiert hatten. Die Demonstranten hätten das zum Gebäudekomplex des Kapitols gehörige Cannon House Office Building zwar legal betreten, teilte die Kapitolpolizei am Dienstag mit. Protest sei in dem Gebäude aber nicht erlaubt.

Wiederkehr auch für Sanktionen gegen Unter-14-Jährige

Wien - Der Wiener Bildungs-, Jugend- und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) fordert vom Bund ein Maßnahmenpaket gegen Jugendkriminalität. Gewaltsame Auseinandersetzungen einzelner Banden hatten in Wien zuletzt für Aufsehen gesorgt. Wiederkehr hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, den er dem Bund zur Umsetzung empfiehlt. Darin enthalten sind auch Maßnahmen bzw. Sanktionen gegen unmündige Täter, wie er im APA-Gespräch erläuterte.

Wiener Börse am Nachmittag gut behauptet

Wien - An der Wiener Börse gab es am Mittwochnachmittag kaum Bewegung. Der ATX hielt gegen 14.40 Uhr mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent bei 3.688,75 Punkten. An anderen Börsen ging es am Nachmittag nach unten. Belastet wurden die Märkte von schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Alphabet und Tesla sowie schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in Japan und der Eurozone.

