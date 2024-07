Klimakleber legten Frankfurter Airport für drei Stunden lahm

Frankfurt - Annullierte Flüge, lange Warteschlangen, verunsicherte Reisende: Mitten in der Urlaubssaison haben Klima-Demonstranten den Betrieb am Frankfurter Flughafen mit einer Klebeaktion für drei Stunden lahmgelegt. Laut Flughafenbetreiber Fraport wurden mindestens 170 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge annulliert. Wegen der Störaktion sind auch sechs Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt ausgefallen.

Raab nutzt "Leitkultur"-Studie für Wahlkampftöne

Wien - Im von der ÖVP angestrengten "Leitkultur"-Prozess ist am Donnerstag ein erster Zwischenstand präsentiert worden. Integrationsministerin Susanne Raab nutzte die Präsentation, um für eine härtere Gangart gegen "Integrationsverweigerer" zu werben: Ab Herbst wird der derzeit verpflichtende Wertekurs für Asylberechtigte auf eine Woche verlängert. Wer den nicht besucht, habe mit Kürzungen der Sozialhilfe zu rechnen: "Natürlich erwarte ich mir da die härtest möglichen Konsequenzen."

Verdächtiger nach Leichenfund in Wiener Hotel festgenommen

Wien - Nach dem Fund einer Leiche in einem Wiener Hotel am Mittwoch ist noch am Abend desselben Tages ein Arbeitskollege des Mannes unter dringendem Mordverdacht in Tschechien festgenommen worden. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (online) wurde seitens der Polizei bestätigt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde demnach durch eine Sondereinheit der tschechischen Polizei in der Nähe seines Wohnhauses gestellt, hieß es in einer Aussendung.

Europäer konsumieren weltweit am meisten Alkohol

Kopenhagen - Mit einer Durchschnittsmenge von jährlich 9,2 Litern sind Europäer laut dem jüngsten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die weltweit größten Alkoholkonsumenten. Europa halte weiter diesen "wenig beneidenswerten Rekord", sagte der Leiter von WHO Europa, Gauden Galea, am Donnerstag. Seit zehn Jahren seien keine Veränderungen im Konsumverhalten zu erkennen. Amerika landete mit einem Pro-Kopf-Konsum von durchschnittlich 7,5 Litern pro Jahr auf dem zweiten Platz.

Breite Kritik an Übergewinnen der Energieversorger

Wien - Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut kritisiert die hohen Gewinne der Landes-Energieversorger und erinnert an die stark gestiegenen Energiepreise. Diese waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Inflationstreiber, während die die Energiefirmen im Besitz der Länder im Vorjahr einen Gewinn von 2,5 Mrd. Euro eingefahren hätten. "Nach den Rekordgewinnen im Jahr 2022 schreiben die neun Landesversorger erneut massive Übergewinne", so das Institut.

Gewerkschaft will Wohnen wieder "leistbar" machen

Wien - Die Gewerkschaft hat ein Paket für leistbares Wohnen präsentiert. Ein solches sei nötig, weil die Wohnkosten seit Jahren enorm ansteigen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im ÖGB-Hauptquartier in Wien. Für immer mehr Menschen stellten Wohnungskosten eine unüberwindbare Hürde dar, während Immobilienspekulanten Rekordgewinne machten. Die Regierung habe jahrelang zu wenig getan, Maßnahmen wie die türkis-grüne Mietpreisbremse seien zu spät erfolgt und wirkten nicht.

Wieder größerer Angriff Russlands auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff: Russland habe in der Nacht auf Donnerstag mit 38 Angriffsdrohnen vom iranischen Typ Shahed mehrere Landesteile attackiert, darunter Gebiete in der südlichen Region Odessa und in der Zentralukraine, teilte Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk mit. 25 dieser Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Drei weitere Drohnen habe man aus dem Auge verloren, als sie die Grenze zu Rumänien überflogen hätten.

Auch Streifenpolizisten sollen Taser erhalten

Wien - Die Elektroimpulswaffe Taser soll künftig auch von Streifenpolizisten eingesetzt werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird nun in Wien gestartet. Konkret sollen Dienststellen in Favoriten (Reumannplatz), in der Leopoldstadt (Praterstern) und in Floridsdorf damit ausgestattet werden, wie Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und Brigadier Ernst Albrecht am Donnerstag erläuterten. Auch ein neues Lichtmodul für Pistolen wird getestet.

Wiener Börse am Nachmittag im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag nachgegeben. Der ATX verlor bis 14.50 Uhr 0,85 Prozent auf 3.647,71 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von schwachen Vorgaben der US-Technologieaktien. Dazu kamen schlechte Nachrichten zur deutschen Konjunktur. Der Geschäftsklimaindex des ifo-Instituts hat sich weiter verschlechtert. Impulse lieferte auch die Berichtssaison. So gaben Verbund-Aktien nach Meldung von Zahlen 0,7 Prozent nach.

