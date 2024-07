Klimakleber legten Frankfurter Airport für drei Stunden lahm

Frankfurt - Annullierte Flüge, lange Warteschlangen, verunsicherte Reisende: Mitten in der Urlaubssaison haben Klima-Demonstranten den Betrieb am Frankfurter Flughafen mit einer Klebeaktion für drei Stunden lahmgelegt. Laut Flughafenbetreiber Fraport wurden mindestens 200 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge annulliert. Wegen der Störaktion sind auch sechs Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt ausgefallen und zwei Flüge zwischen Salzburg und Frankfurt.

Raab nutzt "Leitkultur"-Studie für Wahlkampftöne

Wien - Im von der ÖVP angestrengten "Leitkultur"-Prozess ist am Donnerstag ein erster Zwischenstand präsentiert worden. Integrationsministerin Susanne Raab nutzte die Präsentation, um für eine härtere Gangart gegen "Integrationsverweigerer" zu werben: Ab Herbst wird der derzeit verpflichtende Wertekurs für Asylberechtigte auf eine Woche verlängert. Wer den nicht besucht, habe mit Kürzungen der Sozialhilfe zu rechnen: "Natürlich erwarte ich mir da die härtest möglichen Konsequenzen."

Bauernpräsident: Ein Euro pro Übernachtung für Berglandwirte

Wien - Von Agrariern ist schon öfter insinuiert worden, dass sie in den ländlichen und speziell alpinen Gegenden Österreichs eine bessere Abgeltung für ihre auch für den Tourismus grundlegenden Tätigkeiten wie Landschaftspflege und Almwirtschaft besser abgegolten sehen wollen. Jetzt gibt es eine erste konkrete Forderung: "Wir brauchen einen Übernachtungseuro für die Landwirte", fordert Landwirtschaftskammerchef Josef Moosbrugger (ÖVP) in der "Presse" am Beispiel Paznauntal.

Breite Kritik an Übergewinnen der Energieversorger

Wien - Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut kritisiert die hohen Gewinne der Landes-Energieversorger und erinnert an die stark gestiegenen Energiepreise. Diese waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Inflationstreiber, während die Energiefirmen im Besitz der Länder im Vorjahr einen Gewinn von 2,5 Mrd. Euro eingefahren hätten. "Nach den Rekordgewinnen im Jahr 2022 schreiben die neun Landesversorger erneut massive Übergewinne", so das Institut.

Europäer konsumieren weltweit am meisten Alkohol

Kopenhagen - Mit einer Durchschnittsmenge von jährlich 9,2 Litern sind Europäer laut dem jüngsten Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die weltweit größten Alkoholkonsumenten. Europa halte weiter diesen "wenig beneidenswerten Rekord", sagte der Leiter von WHO Europa, Gauden Galea, am Donnerstag. Seit zehn Jahren seien keine Veränderungen im Konsumverhalten zu erkennen. Amerika landete mit einem Pro-Kopf-Konsum von durchschnittlich 7,5 Litern pro Jahr auf dem zweiten Platz.

Prozess gegen 16-Jährigen wegen partnerschaftlicher Gewalt

Wien - Ein 16-jähriger Bursche ist am Donnerstag wegen fortgesetzter Gewaltausübung, versuchten Schwangerschaftsabbruchs und Vergewaltigung seiner Ex-Freundin von einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Der bisher Unbescholtene wurde bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren zu 15 Monaten Haft, davon ein Monat unbedingt, verurteilt.

Heimische Flughäfen im 1. Halbjahr mit 16,5 Mio. Passagieren

Wien - Die sechs großen österreichischen Flughäfen haben im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 16,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren um 7,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, teilte die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) am Donnerstag mit. Damit liege das Passagieraufkommen an den Flughäfen Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt nun bei etwa 96 Prozent des Rekordjahres 2019, vor Ausbruch der Coronapandemie.

Opferzahl nach Erdrutschen in Äthiopien stieg auf 257

Addis Abeba - Die Zahl der Toten nach mehreren Erdrutschen im Südwesten Äthiopiens ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mindestens 257 gestiegen. Man rechne mit bis zu 500 Todesopfern, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA auf der Plattform X mit. Mehr als 15.000 Menschen müssen demnach evakuiert werden. Am Mittwoch hatte Äthiopiens Regierung noch von 229 Toten gesprochen. Die Suche nach Überlebenden geht weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red