Raab nutzt "Leitkultur"-Studie für Wahlkampftöne

Wien - Im von der ÖVP angestrengten "Leitkultur"-Prozess ist am Donnerstag ein erster Zwischenstand präsentiert worden. Integrationsministerin Susanne Raab nutzte die Präsentation, um für eine härtere Gangart gegen "Integrationsverweigerer" zu werben: Ab Herbst wird der derzeit verpflichtende Wertekurs für Asylberechtigte auf eine Woche verlängert. Wer den nicht besucht, habe mit Kürzungen der Sozialhilfe zu rechnen: "Natürlich erwarte ich mir da die härtest möglichen Konsequenzen."

21 Tote bei hohen Temperaturen in Marokko

Rabat - In Marokko sind bei hoher Hitze mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich zumeist um ältere Menschen mit chronischen Erkrankungen, berichtete die Staatsagentur MAP unter Berufung auf örtliche Gesundheitsbehörden. Unter den Todesopfern seien 17 Menschen gewesen, die in Krankenhäusern verstarben. Die Todesfälle ereigneten sich in Beni Mellal im Zentrum des nordafrikanischen Landes.

Wieder größerer Angriff Russlands auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Bukarest - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff: Russland habe in der Nacht auf Donnerstag mit 38 Angriffsdrohnen vom iranischen Typ Shahed mehrere Landesteile attackiert, darunter Gebiete in der südlichen Region Odessa und in der Zentralukraine, teilte Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk mit. 25 dieser Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Drei weitere Drohnen habe man aus dem Auge verloren, als sie die Grenze zu Rumänien überflogen hätten.

Spitzenpolitiker treffen vor Olympia-Eröffnung in Paris ein

Paris - Einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris sind die ersten Staats- und Regierungschefs in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte für Donnerstagnachmittag zu einem Gipfeltreffen zum Thema Sport und nachhaltige Entwicklung eingeladen. Anschließend war ein Gala-Diner mit etwa 500 geladenen Gästen im Louvre geplant, an dem auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnehmen wird.

Boot mit 45 Geflüchteten vor Jemens Küste gekentert

Genf/Sanaa - Vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen ist nach UNO-Angaben ein Boot mit 45 Geflüchteten gekentert. "Nur vier Überlebende wurden gefunden", teilte das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) im Jemen mit. Das Boot soll demnach in der Nacht auf Donnerstag nahe Taiz im Südwesten des Landes gekentert sein. Ursache seien starke Winde und Überfrachtung gewesen.

Schuldsprüche nach Attacke auf Van Gogh-Gemälde in London

London - Nach einer Suppenattacke auf ein Gemälde von Vincent Van Gogh in London im Jahr 2022 sind zwei Mitglieder der Umweltgruppe "Just Stop Oil" für schuldig befunden worden. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte die 22-jährigen Aktivistinnen Anna Holland und Phoebe Plummer am Donnerstag wegen Sachbeschädigung. Sie hatten im Oktober 2022 Van Goghs durch eine Glasscheibe geschütztes Meisterwerk "Sonnenblumen" in der Nationalgalerie mit Paradeisersuppe überschüttet.

Deutsche Bahn plant nach Milliardenverlust Stellenkürzungen

Berlin - Nach neuen Milliardenverlusten will die Deutsche Bahn (DB) mit Stellenstreichungen und Ausgabenkürzungen aus den roten Zahlen kommen. Nicht nur die Gleise müssten saniert, sondern auch die Güterbahn und der Personenverkehr wieder profitabel werden, erklärte der Staatskonzern am Donnerstag. Dies wird auch das Personal treffen: "Wir müssen mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen", kündigte Finanzvorstand Levin Holle an.

Prozess gegen 16-Jährigen wegen partnerschaftlicher Gewalt

Wien - Ein 16-jähriger Bursche ist am Donnerstag wegen fortgesetzter Gewaltausübung, versuchten Schwangerschaftsabbruchs und Vergewaltigung seiner Ex-Freundin von einem Schöffensenat am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Der bisher Unbescholtene wurde bei einer Strafdrohung von bis zu fünf Jahren zu 15 Monaten Haft, davon ein Monat unbedingt, verurteilt.

Wiener Börse schließt im Minus, Verbund nach Zahlen schwach

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,26 Prozent auf 3.669,25 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von negativen Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq und schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland. Impulse lieferte auch die Berichtssaison. Verbund-Aktien verloren nach der Meldung von Ergebnisrückgängen 0,7 Prozent. Andritz legten nach einer Ergebnisvorlage um 0,3 Prozent zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red