Sommerspiele in Paris werden mit Bootsparade eröffnet

Paris - Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wird dabei erstmals in der Geschichte nicht in einem Stadion abgehalten, sondern mit einer Bootsparade auf der Seine. Diese endet nach rund sechs Kilometern Fahrt am Trocadero direkt beim Eiffelturm. Welche Künstler auftreten und wer das Olympische Feuer entzündet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die ersten von insgesamt 329 Medaillenentscheidungen folgen am Samstag.

Klimakleber legten Frankfurter Airport für drei Stunden lahm

Frankfurt - Annullierte Flüge, lange Warteschlangen, verunsicherte Reisende: Mitten in der Urlaubssaison haben Klima-Demonstranten den Betrieb am Frankfurter Flughafen mit einer Klebeaktion für drei Stunden lahmgelegt. Laut Flughafenbetreiber Fraport wurden mindestens 270 der 1.400 für Donnerstag geplanten Flüge annulliert. Wegen der Störaktion sind auch sechs Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt ausgefallen und zwei Flüge zwischen Salzburg und Frankfurt.

Netanyahu dankt Biden für Unterstützung für Israel

Washington - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sich bei US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen im Weißen Haus am Donnerstag für dessen Unterstützung für Israel bedankt. "Ich möchte Ihnen für 50 Jahre im öffentlichen Dienst und 50 Jahre Unterstützung für den Staat Israel danken", sagte Netanyahu. Geplant war auch ein Treffen Netanyahus mit Bidens Vize Kamala Harris, die nach der Wahl am 5. November an dessen Stelle für die Demokraten ins Weiße Haus einziehen will.

Schuldsprüche nach Attacke auf Van Gogh-Gemälde in London

London - Nach einer Suppenattacke auf ein Gemälde von Vincent Van Gogh in London im Jahr 2022 sind zwei Mitglieder der Umweltgruppe "Just Stop Oil" für schuldig befunden worden. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte die 22-jährigen Aktivistinnen Anna Holland und Phoebe Plummer am Donnerstag wegen Sachbeschädigung. Sie hatten im Oktober 2022 Van Goghs durch eine Glasscheibe geschütztes Meisterwerk "Sonnenblumen" in der Nationalgalerie mit Paradeisersuppe überschüttet.

Salzburger Festspiele werden mit Festakt offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 werden am Freitag um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des einstigen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Das Festival startete de facto bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des neuen "Jedermann" mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft.

UNO konstatiert "Epidemie extremer Hitze"

New York - Die Menschheit leidet der UNO zufolge unter einer von ihr selbst verursachten "Epidemie extremer Hitze". "Eine Sache, die unsere gespaltene Welt vereint, ist die Tatsache, dass uns allen immer heißer wird", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Donnerstag in New York. Milliarden Menschen seien "mit einer Epidemie extremer Hitze konfrontiert und schmoren in immer tödlicheren Hitzewellen mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius", fügte er hinzu.

Brunner und Edtstadler für rasche Kommissar-Nominierung

Salzburg/Brüssel/Straßburg - Finanzminister Magnus Brunner und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP), die beide als mögliche Kandidaten für das Amt des künftigen österreichischen EU-Kommissars genannt worden sind, treten dafür ein, dass Österreich bald Personen für den Posten nominiert, wie sie am Donnerstag am Rande des Salzburg Summit zur APA sagten. Die EU-Kommission gab ebenfalls am Donnerstag bekannt, dass die Mitgliedstaaten bis 30. August ihre Kandidaten nach Brüssel melden müssen.

Meta droht Milliarden-Strafe der EU

Menlo Park - Wegen Verletzung von Wettbewerbsregeln droht dem Internet-Konzern Meta Insidern zufolge eine milliardenschwere Strafe der Europäischen Union (EU). Die Behörden würden die Geldstrafe voraussichtlich innerhalb der kommenden Wochen verhängen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag. Die Kartellwächter werfen dem US-Unternehmen eine unzulässige Verknüpfung seines Online-Netzwerks Facebook mit dem Anzeigenportal Facebook Marketplace vor.

