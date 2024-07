Sommerspiele in Paris werden mit Bootsparade eröffnet

Paris - Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden am Freitag feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie wird dabei erstmals in der Geschichte nicht in einem Stadion abgehalten, sondern mit einer Bootsparade auf der Seine. Diese endet nach rund sechs Kilometern Fahrt am Trocadero direkt beim Eiffelturm. Welche Künstler auftreten und wer das Olympische Feuer entzündet, ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die ersten von insgesamt 329 Medaillenentscheidungen folgen am Samstag.

Viele Corona-Betroffene nach einem Jahr noch beeinträchtigt

Wien/Innsbruck/Linz - Die Belastungen durch das Post-Covid-Syndrom "gehen nicht einfach vorbei". Ein Jahr nach einer Covid-19-Erkrankung leidet noch immer ein erheblicher Teil der Betroffenen an Einschränkungen mit Erschöpfungszuständen, Konzentrationsstörungen etc. Das haben Innsbrucker und Linzer Wissenschafter jetzt in einer neuen Studie belegt.

Zwei Bosse des Drogenkartells Sinaloa in USA festgenommen

Austin/Mexiko-Stadt - Zwei Anführer des mächtigen mexikanischen Drogenkartells Sinaloa sind in den USA festgenommen worden. Ismael Zambada Garc�a, Mitgründer des Kartells und bekannt als "El Mayo", und Joaqu�n Guzm�n L�pez, ein Sohn des anderen Mitgründers "El Chapo", seien am Donnerstag im US-Bundesstaat Texas festgenommen worden, erklärte US-Justizminister Merrick Garland. Er bezeichnete das Kartell als eine der gewalttätigsten und mächtigsten Drogenhandelsorganisationen der Welt.

Netanyahu dankt Biden für Unterstützung für Israel

Washington - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat sich bei US-Präsident Joe Biden bei einem Treffen im Weißen Haus am Donnerstag für dessen Unterstützung für Israel bedankt. "Ich möchte Ihnen für 50 Jahre im öffentlichen Dienst und 50 Jahre Unterstützung für den Staat Israel danken", sagte Netanyahu. Bidens Vize Kamala Harris drängte auf ein Abkommen für eine Waffenruhe zwischen Israel und Hamas. Sie habe Netanyahu ihre "ernste Besorgnis" über die Opferzahlen übermittelt.

Salzburger Festspiele werden mit Festakt offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2024 werden am Freitag um 11 Uhr mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält Nina Chruschtschowa, die Urenkelin des einstigen sowjetischen KP-Parteichefs Nikita Chruschtschow. Das Festival startete de facto bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des neuen "Jedermann" mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft.

UNO konstatiert "Epidemie extremer Hitze"

New York - Die Menschheit leidet der UNO zufolge unter einer von ihr selbst verursachten "Epidemie extremer Hitze". "Eine Sache, die unsere gespaltene Welt vereint, ist die Tatsache, dass uns allen immer heißer wird", sagte UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Donnerstag in New York. Milliarden Menschen seien "mit einer Epidemie extremer Hitze konfrontiert und schmoren in immer tödlicheren Hitzewellen mit Temperaturen von über 50 Grad Celsius", fügte er hinzu.

