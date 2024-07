Zwei Festnahmen nach brutalem Bandenstreit in Wien

Wien - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Banden im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau am 5. Juli, bei der Schüsse abgegeben wurden, hat die Polizei laut "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe) zwei Personen festgenommen. Wie das Innenministerium bestätigte, handelt es sich um zwei syrische Staatsbürger. Gegen die Verdächtigen wird auch fremdenrechtlich ermittelt. An der Auseinandersetzung waren junge Männer aus dem arabischen Raum sowie aus Tschetschenien beteiligt.

Über 1.150 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Kalifornien

Los Angeles - Im US-Bundesstaat Kalifornien haben nach Behördenangaben mehr als 1.150 Feuerwehrleute gegen einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand gekämpft. Das Feuer habe sich bis 18.00 Uhr am Donnerstag (Ortszeit, Freitag, 3.00 Uhr MESZ) auf 50.565 Hektar ausgebreitet, erklärte die kalifornische Brandschutzbehörde Calfire. Mehr als 3.500 Menschen wurden nach Angaben des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom evakuiert.

Harris und Biden dringen auf Geisel-Deal - Kritik aus Israel

Washington - Die USA haben Israels Premier Benjamin Netanyahu zu einem zügigen Abkommen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Geiselfreilassung gedrängt. Vor allem US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris richtete mit Blick auf die humanitäre Lage in Gaza mahnende Worte an Netanyahu. "Wir können angesichts dieser Tragödien nicht wegschauen. Wir können es uns nicht erlauben, angesichts des Leids gefühllos zu werden." Sie werde nicht schweigen, sagte Harris.

Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich vor Olympia

Paris - Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt und einige der wichtigsten Verbindungen erheblich gestört. Brandstifter hätten gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Taten seien in der Nacht verübt worden.

Mindestens zehn Tote bei Tropensturm in Vietnam

Hanoi - Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen im Zuge des Tropensturms "Prapiroon" sind diese Woche im Norden Vietnams den Behörden zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Neun Menschen wurden noch vermisst, wie die Katastrophenschutzbehörde am Freitag mitteilte. Der Sturm war am Dienstag in Vietnam auf Land getroffen und sorgte seit dem für starke Regenfälle. Dabei fielen in einigen Gebieten laut Behörden mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter.

Trump zurückhaltend zu TV-Debatte mit Harris

Washington/Houston (Texas) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine Debatte mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris vorerst abgelehnt. Es sei unangebracht, etwas zu vereinbaren, solange die 59-Jährige nicht offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt worden sei, erklärte Trumps Kampagnensprecher Steven Cheung am Donnerstag (Ortszeit). Er begründete die Entscheidung damit, dass die Demokraten ihre Meinung noch ändern könnten.

Reisepass und Führerschein werden nicht teurer

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) setzt auch heuer wieder die Gebührenerhöhung aus. Davon betroffen sind Bundesgebühren für neue Dokumente wie beispielsweise Personalausweis, Zulassungsschein, Reisepass und Führerschein ebenso wie Gebühren für Patentanmeldungen, Markenanmeldungen, Auszüge aus Registern und Baubewilligungen. Das letzte Mal wurden diese im Jahr 2011 angehoben.

Großeinsatz nach Banküberfall in Innsbruck

Innsbruck - Ein Banküberfall hat Freitagfrüh in Innsbruck zu einem Großeinsatz geführt. Eine Bankfiliale im Stadtteil Reichenau war betroffen, bestätigte ein Polizeisprecher mehrere Medienberichte gegenüber der APA. Der Täter war offenbar auf der Flucht. Bei der Alarmfahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über dem Gebiet kreiste. Über den Tathergang war indes noch nichts bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red