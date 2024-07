Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich vor Olympia

Paris - Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben mutmaßliche Brandanschläge auf technische Anlagen weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt. Geheimdienste und Sicherheitskräfte seien mobilisiert, "um die Täter dieser kriminellen Taten zu finden und zu bestrafen", sagte Premierminister Gabriel Attal am Freitag. Nach Angaben der französischen Bahn SNCF waren etwa 800.000 Fahrgäste betroffen. Zunächst bekannte sich niemand zu den Aktionen.

Argentiniens Präsident Milei traf Macron in Paris

Paris - Trotz der zuletzt angespannten Beziehungen hat der französische Präsident Emmanuel Macron seinen argentinischen Kollegen Javier Milei empfangen. Die Staatschefs sprachen bei dem Treffen im �lys�e-Palast über den Krieg in der Ukraine, die Präsidentenwahl an diesem Sonntag in Venezuela und das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur, wie das argentinische Präsidialamt mitteilte.

Reihenhaus in Deutschland nach Explosion eingestürzt

Memmingen - Im deutschen Memmingen ist Polizeiangaben zufolge nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob sich Menschen in dem Gebäude befanden, sei noch unklar, hieß es am Freitagabend aus der Lagezentrale der Polizei. Die umliegenden Gebäude seien massiv beschädigt worden. In der Stadt läuft ein Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften. Auch Einsatzkräfte aus dem nahen Baden-Württemberg sind demnach vor Ort. Über der Stadt kreiste ein Polizeihubschrauber.

Israel bereitet entscheidende Offensive gegen Hisbollah vor

Jerusalem - Die israelische Armee bereitet laut eigenen Angaben eine "entscheidende Offensive" gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Die Truppen bereiteten sich auf den "Übergang zur Offensive" vor, sagte der israelische Generalmajor Ori Gordin laut Militärangaben vom Freitag. "Wenn der Moment kommt und wir in die Offensive gehen, wird es eine entscheidende Offensive", fügte er hinzu.

Billy Joel sagt nach zehn Jahren New York adieu

New York - Nach zehn Jahren und 150 Konzerten hat Billy Joel (75) seine legendäre Konzertserie im New Yorker Madison Square Garden beendet. Bei seinem letzten Auftritt am Donnerstag im Herzen Manhattans vor Tausenden Fans reflektierte der "Piano Man" über ein Jahrzehnt, dass ihn zu einer New Yorker Legende gemacht hat. Und er holte mit Axl Rose, dem Frontmann von Guns N'Roses, einen Überraschungsgast auf die Bühne. Zusammen sangen sie unter anderem "Highway to Hell" von AC/DC.

Wieder Erdbeben in der Region des Supervulkans bei Neapel

Neapel - Die Region der süditalienischen Großstadt Neapel und einige vorgelagerte Inseln sind von einem Erdbeben erschüttert worden. Aus Sorge vor größeren Schäden flüchteten zahlreiche Menschen auf die Straßen. In der Bucht von Marina Grande im Badeort Bacoli im Westen der Millionenstadt stürzte ein Felsvorsprung ins Meer. Laut Behörden fielen die Trümmer nur unweit von Badegästen ins Wasser, ohne dass es Verletzte gab. In der U-Bahn von Neapel wurden Züge sicherheitshalber gestoppt.

Erstmals Todesopfer durch Oropouche-Virus

Salvador de Bahia - In Brasilien sind erstmalig zwei Menschen an dem von Mücken übertragenen Oropouche-Virus gestorben. "Bisher gibt es in der wissenschaftlichen Fachliteratur weltweit keine Berichte über Todesfälle durch die Krankheit", teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Bei den Fällen handle es sich um Frauen aus dem Bundesstaat Bahia im Nordosten Brasiliens. Demnach waren beide unter 30 Jahre alt und hatten keine Begleiterkrankungen.

Feuerwehrfrau nach Brandstiftung aus Liebeskummer verurteilt

Linz - Eine Feuerwehrfrau ist am Freitag in Linz wegen Brandstiftung und schwerer Sachbeschädigung rechtskräftig zu 24 Monaten Haft, 16 davon bedingt mit einer Probezeit auf drei Jahre, verurteilt worden. Zudem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Auch muss sie Schadenersatz von knapp 144.000 Euro zahlen. Die 19-Jährige hat zwischen 30. April und 6. Mai drei Brände im Bezirk Urfahr-Umgebung gelegt. Als Motiv gab sie Liebeskummer an und zeigte sich im Prozess geständig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red