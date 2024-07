Paris-Spiele mit außergewöhnlicher Feier offiziell eröffnet

Paris - Es war eine Hommage an alles Französische. Knapp vier Stunden dauerte die außergewöhnliche Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris. Strömender Regen setzte den Sportlerinnen und Sportlern, die in einer Bootsparade auf der Seine zum Eiffelturm gebracht wurden, sowie den 320.000 Schaulustigen zu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach um 22.53 Uhr die Formel, um die Spiele der XXXIII. Olympiade offiziell zu eröffnen.

"Letzte Generation" plant Protestaktion auf Wiener Flughafen

Wien - Die Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" hat für Samstag eine Protestaktion auf dem Wiener Flughafen angekündigt. In einer Presseaussendung gaben die Aktivisten bekannt, auf Flughäfen in mehreren Ländern, darunter Österreich, den Flugverkehr stören zu wollen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Aktionen auf Flughäfen im deutschsprachigen Raum.

Mutmaßliches IS-Netzwerk von der DSN zerschlagen

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat ein mutmaßliches Netzwerk der radikalislamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zerschlagen. Wie das Innenministerium am Wochenende bekannt gab, wurden nach umfangreichen Ermittlungen neun Verdächtige - acht Männer und eine Frau - ausgeforscht, denen Terrorismusfinanzierung vorgeworfen wird. Am vergangenen Donnerstag fanden in dieser Sache in fünf Bundesländern koordinierte Hausdurchsuchungen statt.

Ein Toter bei Reihenhaus-Einsturz in Bayern nach Explosion

Memmingen - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayrischen Stadt Memmingen ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hätten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht auf Samstag. Weitere Menschen würden nicht mehr vermisst.

G20 wollen bei Besteuerung von Superreichen zusammenarbeiten

Rio de Janeiro - In Brasilien haben sich die G20-Finanzminister beim Gipfeltreffen in einer ersten gemeinsamen Erklärung für eine Zusammenarbeit bei der Besteuerung der größten Vermögen der Welt ausgesprochen. Die Finanzminister der Gruppe der 20 wichtigsten Volkswirtschaften einigten sich am Freitag darauf, sowohl in ihrem gemeinsamen Kommuniqu� als auch in einer separaten Erklärung zur internationalen Steuerkooperation, auf eine faire Besteuerung von "sehr vermögenden Personen" hinzuweisen.

Vance verteidigt Kommentar über "kinderlose Katzen-Frauen"

Washington - Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance hat seine sexistischen Aussagen über kinderlose Frauen verteidigt. "Das einfache Argument, das ich vorgebracht habe, ist, dass Kinder zu haben, ein Vater zu werden, eine Mutter zu werden, ich glaube wirklich, dass es deine Perspektive verändert. Und zwar auf ziemlich tiefgreifende Weise", sagte Vance in einem Interview. Die Medien würden seine Aussagen falsch darstellen.

Israel bereitet entscheidende Offensive gegen Hisbollah vor

Jerusalem - Die israelische Armee bereitet laut eigenen Angaben eine "entscheidende Offensive" gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Die Truppen bereiteten sich auf den "Übergang zur Offensive" vor, sagte der israelische Generalmajor Ori Gordin laut Militärangaben vom Freitag. "Wenn der Moment kommt und wir in die Offensive gehen, wird es eine entscheidende Offensive", fügte er hinzu.

Trump warnt vor "drittem Weltkrieg" bei Wahlniederlage

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu vor einem "dritten Weltkrieg" gewarnt, sollten seine Republikaner nicht die Präsidentschaftswahl gewinnen. "Wenn wir gewinnen, wird alles ganz einfach. Dann klappt alles und ganz schnell", sagte Trump, der am Freitag Netanyahu und dessen Frau in seinem Anwesen in Florida empfing. "Wenn wir nicht gewinnen, gibt es große Kriege im Nahen Osten und vielleicht den dritten Weltkrieg."

