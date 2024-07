"Letzte Generation" will Flugverkehr in Schwechat stören

Wien/Schwechat - Am heutigen Samstag droht für Flugreisende am Airport Wien-Schwechat Ungemach. Die Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" hat für heute eine Protestaktion auf dem Flughafen angekündigt. In einer Presseaussendung gaben die Aktivistinnen und Aktivisten bekannt, in mehreren Ländern, darunter Österreich, den Flugverkehr stören zu wollen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Aktionen im deutschsprachigen Raum.

Ein Toter bei Reihenhaus-Einsturz in Bayern nach Explosion

Memmingen - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayrischen Stadt Memmingen ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hätten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht auf Samstag. Weitere Menschen würden nicht mehr vermisst.

Mutmaßliches IS-Netzwerk von der DSN zerschlagen

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat ein mutmaßliches Netzwerk der radikalislamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zerschlagen. Wie das Innenministerium am Wochenende bekannt gab, wurden nach umfangreichen Ermittlungen neun Verdächtige - acht Männer und eine Frau - ausgeforscht, denen Terrorismusfinanzierung vorgeworfen wird. Am vergangenen Donnerstag fanden in dieser Sache in fünf Bundesländern koordinierte Hausdurchsuchungen statt.

G20 wollen bei Besteuerung von Superreichen zusammenarbeiten

Rio de Janeiro - In Brasilien haben sich die G20-Finanzminister beim Gipfeltreffen in einer ersten gemeinsamen Erklärung für eine Zusammenarbeit bei der Besteuerung der größten Vermögen der Welt ausgesprochen. Die Finanzminister der Gruppe der 20 wichtigsten Volkswirtschaften einigten sich am Freitag darauf, sowohl in ihrem gemeinsamen Kommuniqu� als auch in einer separaten Erklärung zur internationalen Steuerkooperation, auf eine faire Besteuerung von "sehr vermögenden Personen" hinzuweisen.

China warnt Philippinen vor Stationierung von US-Raketen

Peking - Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die Philippinen vor einer dauerhaften Stationierung von US-Mittelstreckenraketen gewarnt. "Dies würde zu Spannungen führen und ein Wettrüsten auslösen, was nicht im Interesse des philippinischen Volkes wäre", sagte er nach Angaben der Behörde vom Samstag im Rahmen eines Treffens mit seinem philippinischen Amtskollegen Enrique Manalo am Tag zuvor.

Staatschefbesuch zur Wahlbeobachtung in Venezuela verhindert

Panama-Stadt/Caracas - Vor der Präsidentenwahl in Venezuela hat die autoritäre Regierung von Nicol�s Maduro nach Angaben der panamaischen Behörden die Anreise von vier lateinamerikanischen Ex-Präsidenten verhindert. Die früheren Staatschefs, die die Wahl beobachten wollten, seien kurz vor dem Abflug in Panama gezwungen worden, das Flugzeug zu verlassen, schrieb der panamaische Präsident Jos� Ra�l Mulino auf der Plattform X. Venezuela wies die Vorwürfe zurück.

Fünf Tote nach Explosion in Industriepark in China

Peking - Bei einer Explosion in einem Industriepark in der zentralchinesischen Provinz Henan sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, wurden weitere 14 Personen verletzt. Die Explosion ereignete sich am Freitagabend in der kreisfreien Stadt Yongcheng. Die genauen Hintergründe der Explosion sind bisher nicht bekannt.

