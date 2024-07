"Letzte Generation" mit Protestaktion auf dem Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" hat am Samstagvormittag die angekündigte Protestaktion auf dem Flughafen Wien in Schwechat durchgeführt. Rund 50 Personen hielten im Ankunftsbereich des Terminal 3 eine unangemeldete Kundgebung ab. Mehrere Aktivisten klebten sich zudem am Boden und teils auch aneinander fest, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Der Passagierverkehr war aber nicht beeinträchtigt.

Weitere Tote nach Taifun "Gaemi" in Taiwan

Taipeh/Manila/Peking - Die Zahl der Todesopfer von Taifun "Gaemi" ist in Taiwan auf mindestens neun gestiegen. Knapp 900 weitere Personen wurden durch die massiven Regenstürme verletzt, wie die taiwanischen Behörden mitteilten. Über 800.000 Haushalte müssen zudem zeitweise ohne Strom auskommen. In einigen Teilen der Insel sind auch am heutigen Samstag öffentliche Einrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Tausende Menschen nach Waldbrand in Kalifornien evakuiert

Sacramento (Kalifornien) - Mehr als 4.000 Menschen sind im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien angesichts eines schnell voranschreitenden Waldbrandes evakuiert worden. Das Feuer breite sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.600 bis 2.020 Hektar pro Stunde aus, hieß es von den Einsatzkräften am Freitagabend (Ortszeit). Das sogenannte Park-Feuer, das durch eine Hitzewelle angefacht wurde, ist der bisher heftigste Waldbrand in Kalifornien in diesem Sommer. Es hat fast 97.000 Hektar verwüstet.

Israelische Armee ordnet Teilräumung von Khan Younis an

Gaza - Die israelische Armee hat die palästinensischen Zivilisten in einem Teil der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen dazu aufgefordert, diese Gegend unverzüglich zu verlassen. "Wegen beträchtlicher terroristischer Aktivitäten und Raketenfeuers auf den Staat Israel aus den südlichen Gebieten von Khan Younis heraus ist der Verbleib in diesem Areal gefährlich geworden", teilte das Militär am Samstag mit.

Ermittlungen nach Explosion in Reihenhaus gehen weiter

Memmingen - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen mit einem Toten suchen Experten nach den Gründen für das Unglück. Das Haus und seine Nachbarhäuser hätten alle Gasanschluss, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. "Es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es sich um einen Gasdefekt handeln könnte", hieß es von dem Sprecher.

Mutmaßliches IS-Netzwerk von der DSN zerschlagen

Wien - Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat ein mutmaßliches Netzwerk der radikalislamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zerschlagen. Wie das Innenministerium am Wochenende bekannt gab, wurden nach umfangreichen Ermittlungen neun Verdächtige - acht Männer und eine Frau - ausgeforscht, denen Terrorismusfinanzierung vorgeworfen wird. Am vergangenen Donnerstag fanden in dieser Sache in fünf Bundesländern koordinierte Hausdurchsuchungen statt.

Bahnverkehr in Frankreich normalisiert sich nach Sabotage

Paris - Nach einer Serie von Brandanschlägen auf das französische Gleisnetz normalisiert sich der Bahnverkehr allmählich. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV fahre auf den Verbindungen von Paris nach Osten wieder nach Fahrplan, teilte der Bahnbetreiber SNCF am Samstag mit. Auf den Strecken nach Westen, Südwesten und in die Bretagne komme es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen.

Öl aus gesunkenem Tanker vor Philippinen ausgetreten

Manila - Aus einem vor der Küste der Philippinen gesunkenen Schiff tritt Öl aus. Bei einer Untersuchung des in der Manilabucht liegenden Öltankers "Terra Nova" seien "minimale Lecks" an den Ventilen gefunden worden, teilte ein Sprecher der Küstenwache mit. Der mit 1,4 Millionen Litern industriellem Heizöl gefüllte Tank sei noch intakt, daher sei die Situation noch nicht besorgniserregend.

