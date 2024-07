"Letzte Generation" mit mildem Protest am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben Samstagmittag - wie angekündigt - am Flughafen Wien-Schwechat für einen Ausstieg aus der Energieabhängigkeit von Öl protestiert, blieben dabei aber zurückhaltend. Rund 50 Personen hielten im Ankunftsbereich des Terminal 3 eine unangemeldete Kundgebung ab. Der Flughafenbetrieb lief bis auf einzelne Umleitungen für Passagiere ungestört weiter, zu Flugverspätungen kam es nicht.

Tausende Menschen nach Waldbrand in Kalifornien evakuiert

Sacramento (Kalifornien) - Mehr als 4.000 Menschen sind im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien angesichts eines schnell voranschreitenden Waldbrandes evakuiert worden. Das Feuer breite sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.600 bis 2.020 Hektar pro Stunde aus, hieß es von den Einsatzkräften am Freitagabend (Ortszeit). Das sogenannte Park-Feuer, das durch eine Hitzewelle angefacht wurde, ist der bisher heftigste Waldbrand in Kalifornien in diesem Sommer. Es hat fast 97.000 Hektar verwüstet.

Brand auf Traunseeschiff konnte rasch gelöscht werden

Gmunden - Ein Brand auf einem Passagierschiff auf dem Traunsee (Bezirk Gmunden) hat am frühen Samstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Als das Schiff gegen 12.40 Uhr bei der Anlegestelle Hoisnwirt einfuhr, war es zu einem Kurzschluss an der Hauptklemme des Stromgenerators gekommen. Aus dem Maschinenraum sei starker Rauch gekommen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Millionenschaden nach Explosion in Reihenhaus in Bayern

Memmingen - Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Memmingen mit einem Toten suchen Experten nach der Ursache des Unglücks. Spekuliert wird über einen Gasaustritt. Einsatzkräfte hatten einen 17-Jährigen tot aus einem stark beschädigten Nachbarhaus geborgen. Wie durch ein Wunder gab es bei dem Unglück am späten Freitagnachmittag keine weiteren Opfer. Der Schadenssumme dürfte in die Millionen gehen.

Dutzende Tote bei israelischem Luftangriff in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 30 Palästinenser seien getötet und weitere 100 verletzt worden, als das Gebäude in Deir al-Balah getroffen worden sei, teilte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. In dem Bau soll ein improvisiertes Feldspital untergebracht gewesen sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Polizei- und Rettungsauto kollidierten in Lienz miteinander

Lienz - Auf der Fahrt zu einem Einsatzort sind am Freitag in Lienz ein Polizeiauto und ein Rettungswagen kollidiert. Die zwei Beamten im Polizeifahrzeug, der 59-jährige Lenker und sein 41-jähriger Begleiter, wurden verletzt, die Insassen des Rettungsautos blieben ohne Blessuren. Der 22-jährige Lenker des Rettungswagens hatte die Vorrangregel missachtet, informierte die Exekutive. Beiden Chauffeuren wurde absolute Nüchternheit bescheinigt.

