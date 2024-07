Golan beschossen - Israel plant Reaktion gegen Hisbollah

Majdal al-Shams - Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon auf die Golanhöhen, die Israel von Syrien annektiert hat, mit elf Toten hat das israelische Militär eine gegen die vom Iran unterstützte, libanesische Hisbollah-Miliz gerichtete "Reaktion" angekündigt. "Wir werden uns auf eine Reaktion gegen die Hisbollah vorbereiten, wir werden unsere Auswertungen abschließen und wir werden handeln", gab Militärsprecher Daniel Hagari am Samstag an.

Hinweise auf linksradikalen Hintergrund bei Bahnanschlägen

Paris - Die Anschläge auf Frankreichs Bahnnetz haben einem Bericht der Zeitung "Le Parisien" zufolge möglicherweise einen linksradikalen und olympia-kritischen Hintergrund. Ein seltsames Bekennerschreiben mit Bezügen zur Ultralinken sei an mehrere französische und internationale Medien geschickt worden, berichtete "Le Parisien" am Abend.

Blinken kritisiert China wegen Hilfe für Russlands Rüstung

Vientiane - US-Außenminister Antony Blinken hat China bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi wegen der Unterstützung der russischen Rüstungsindustrie kritisiert. Er machte deutlich, dass die USA weiter "angemessene Maßnahmen" ergreifen würden, wenn China nichts gegen diese Bedrohung der europäischen Sicherheit unternehme, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums mitteilte.

"Letzte Generation" mit mildem Protest am Flughafen Wien

Wien/Schwechat - Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben Samstagmittag - wie angekündigt - am Flughafen Wien-Schwechat für einen Ausstieg aus der Energieabhängigkeit von Öl protestiert, blieben dabei aber zurückhaltend. Rund 50 Personen hielten im Ankunftsbereich des Terminal 3 eine unangemeldete Kundgebung ab. Der Flughafenbetrieb lief bis auf einzelne Umleitungen für Passagiere ungestört weiter, zu Flugverspätungen kam es nicht.

Tausende Menschen nach Waldbrand in Kalifornien evakuiert

Sacramento (Kalifornien) - Mehr als 4.000 Menschen sind im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien angesichts eines schnell voranschreitenden Waldbrandes evakuiert worden. Das Feuer breite sich mit einer Geschwindigkeit von rund 1.600 bis 2.020 Hektar pro Stunde aus, hieß es von den Einsatzkräften am Freitagabend (Ortszeit). Das sogenannte Park-Feuer, das durch eine Hitzewelle angefacht wurde, ist der bisher heftigste Waldbrand in Kalifornien in diesem Sommer. Es hat fast 97.000 Hektar verwüstet.

Roms Via Appia Antica als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt

Rom - Die antike Römerstraße Via Appia Antica, die Rom mit der süditalienischen Adria-Hafenstadt Brindisi verband, ist in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Es ist die 60. italienische Stätte, die von der UNO-Kulturorganisation, die ihre Entscheidung am Samstag auf der sozialen Plattform X bekannt gab, anerkannt wurde.

Brand auf Traunseeschiff konnte rasch gelöscht werden

Gmunden - Ein Brand auf einem Passagierschiff auf dem Traunsee (Bezirk Gmunden) hat am frühen Samstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Als das Schiff gegen 12.40 Uhr bei der Anlegestelle Hoisnwirt einfuhr, war es zu einem Kurzschluss an der Hauptklemme des Stromgenerators gekommen. Aus dem Maschinenraum sei starker Rauch gekommen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

