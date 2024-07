Golan beschossen - Israel bombardierte Hisbollah-Ziele

Majdal al-Shams - Als Vergeltung für einen Raketenangriff auf einen Fußballplatz auf den Golanhöhen mit zwölf Toten hat Israel Sonntagfrüh nach eigenen Angaben mehrere Ziele im Libanon angegriffen. Dabei handle es sich unter anderem um Waffenlager der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, die von Israel für die Attacke auf den Fußballplatz verantwortlich gemacht wird.

Russisches Öllager brennt nach ukrainischem Drohnenangriff

Kursk - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf das russische Gebiet Kursk ist nach Behördenangaben ein Öllager in Brand geraten. Drei Treibstofftanks seien in Flammen aufgegangen, die Löscharbeiten dauerten an, teilte der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow Sonntag früh in seinem Telegram-Kanal mit. "Unter den Bewohnern und den Arbeitern des Industrieobjekts wurde niemand verletzt." Demnach sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Drogenboss "El Mayo" angeblich gewaltsam entführt

El Paso (Texas)/Mexiko-Stadt - Der berüchtigte Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada ist laut seinem Verteidiger von einem Sohn seines früheren Partners Joaquin "El Chapo" Guzman "gewaltsam entführt" worden. Anwalt Frank Perez sagte am Freitag (Ortszeit) vor dem Bundesgericht in El Paso im US-Bundesstaat Texas, El Chapos Sohn Joaquin Guzman Lopez und sechs Männer in Militäruniformen hätten Zambada in der Nähe von Culiacan im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa überfallen und ihn in ein Flugzeug gezwungen.

ÖVP wirbt für ihren Vorschlag der Großeltern-Karenz

Wien - Die ÖVP wirbt neuerlich für die von Parteichef Karl Nehammer im Jänner im Rahmen seines "Österreich-Plans" vorgestellte Großeltern-Karenz. Anlässlich des Welttags der Großeltern (der katholischen Kirche) am Sonntag hat Familienministerin Susanne Raab hat gemeinsam mit Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (beide ÖVP) mögliche Ausgestaltungen eines solchen Modells ausgelotet, gaben Raab und Korosec am Sonntag bekannt.

Iran schließt wegen Hitzewelle Banken und Behörden

Teheran - Wegen einer heftigen Hitzewelle bleiben im Iran am Sonntag laut Staatsmedien die Banken sowie die meisten staatlichen Einrichtungen geschlossen. "Banken und andere öffentliche Einrichtungen werden am Sonntag geschlossen bleiben, um die Gesundheit der Menschen zu schützen und Energie zu sparen", hieß es am Samstag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna verbreiteten Erklärung der Regierung.

Präsidentenwahl in Venezuela könnte 25 linke Jahre beenden

Caracas - In Venezuela finden am Sonntag Präsidentschaftswahlen statt. Der äußerst umstrittene Amtsinhaber Nicol�s Maduro bewirbt sich um eine dritte, sechsjährige Amtszeit in dem südamerikanischen Land. Der 61-jährige bekennende Marxist ist wegen der Wirtschaftskrise im Land äußerst unbeliebt. Gegen ihn tritt der wenig bekannte Oppositionspolitiker Edmundo Gonz�lez Urrutia an. Umfragen sagen einen Sieg des 74-Jährigen voraus.

Elf Tote nach Sturzflut in Zentralchina

Peking - Bei einer Sturzflut in Zentralchina sind mindestens elf Menschen getötet und weitere sechs verletzt worden. Wie das chinesische Staatsfernsehen CCTV berichtete, wurde in der Früh ein einstöckiges Wohnhaus im Dorf Yuelin in der Provinz Hunan von einem durch starken Niederschlag ausgelösten Erdrutsch mitgerissen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua dürfte eine weitere Person nach wie vor verschüttet sein.

Femizide: Gewaltschutzambulanz-Leiter sehen Rückschritte

Innsbruck - Die beiden Leiter der Gewaltschutzambulanz der Innsbrucker Klinik, Klaus Kapelari und Thomas Beck, sehen im Umfeld der anhaltend hohen Zahl an Femiziden in Österreich "Rückschritte", etwa das Frauenbild männlicher Jugendlicher betreffend. Man müsse das Thema Frauenmorde "gesamtgesellschaftlich angehen" und "gezielte Gewaltpräventionsmaßnahmen" setzen, sagten der Mediziner Kapelari und der Psychologe Beck im APA-Gespräch.

