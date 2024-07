Israel: Hisbollah hat "alle roten Linien überschritten"

Majdal al-Shams - Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein drusisches Dorf auf den Golanhöhen hat die vom Iran unterstützte Hisbollah aus Israels Sicht "alle roten Linien überschritten". "Das Massaker vom Samstag stellt die Überschreitung aller roten Linien durch die Hisbollah dar", erklärte das israelische Außenministerium am Sonntag. Die Schiitenmiliz bestreitet die Verantwortung für den Angriff, bei dem laut Israel mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet wurden.

Österreicherin starb bei Unfall auf Autobahn in Italien

Trient - Eine österreichische Touristin ist am Samstag bei einem Unfall auf der Brennerautobahn nahe der norditalienischen Stadt Trient ums Leben gekommen. Die 24-jährige Frau, ihr Partner und das einjährige Kind waren mit dem Auto auf Höhe des Flughafens in Richtung Süden unterwegs gewesen und kollidierten bei der Einfahrt auf einen Rastplatz mit einem geparkten Lkw. Die Frau am Beifahrersitz verstarb noch am Unfallort, während der Mann am Steuer schwer verletzt wurde.

Weltweit starkes Plus bei E-Autos und Hybrid-Pkw

Shenzhen - Die Zahl der Autos mit Elektroantrieb steigt weltweit weiter schnell an. Ende 2023 lag der Bestand bei rund 42 Millionen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das waren gut 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gezählt wurden dabei nicht nur reine Stromer, sondern auch Plug-in-Hybride und Stromer mit sogenanntem Range-Extender (Reichweitenverlängerer), wofür oft ein kleiner Verbrennungsmotor genutzt wird.

Russisches Öllager brennt nach ukrainischem Drohnenangriff

Kursk - Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf das russische Gebiet Kursk ist nach Behördenangaben ein Öllager in Brand geraten. Drei Treibstofftanks seien in Flammen aufgegangen, die Löscharbeiten dauerten an, teilte der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow Sonntag früh in seinem Telegram-Kanal mit. "Unter den Bewohnern und den Arbeitern des Industrieobjekts wurde niemand verletzt." Demnach sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Drogenboss "El Mayo" angeblich gewaltsam entführt

El Paso (Texas)/Mexiko-Stadt - Der berüchtigte Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada ist laut seinem Verteidiger von einem Sohn seines früheren Partners Joaquin "El Chapo" Guzman "gewaltsam entführt" worden. Anwalt Frank Perez sagte am Freitag (Ortszeit) vor dem Bundesgericht in El Paso im US-Bundesstaat Texas, El Chapos Sohn Joaquin Guzman Lopez und sechs Männer in Militäruniformen hätten Zambada in der Nähe von Culiacan im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa überfallen und ihn in ein Flugzeug gezwungen.

ÖVP wirbt für ihren Vorschlag der Großeltern-Karenz

Wien - Die ÖVP wirbt neuerlich für die von Parteichef Karl Nehammer im Jänner im Rahmen seines "Österreich-Plans" vorgestellte Großeltern-Karenz. Anlässlich des Welttags der Großeltern (der katholischen Kirche) am Sonntag hat Familienministerin Susanne Raab hat gemeinsam mit Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (beide ÖVP) mögliche Ausgestaltungen eines solchen Modells ausgelotet, gaben Raab und Korosec am Sonntag bekannt.

Mädchen in Wien kollabierte beim Duschen nach CO-Austritt

Wien - Eine Zwölfjährige hat am Samstag in Wien-Simmering beim Duschen eine CO-Vergiftung erlitten und ist kollabiert. Ihre Eltern alarmierten kurz vor 15.00 Uhr die Rettung. Als die Kräfte der Berufsrettung in der Wohnung in der Simmeringer Hauptstraße eintrafen, schlugen ihre CO-Warnmessgeräte an. "Das Mädchen war bereits kurz vor Verlust des Bewusstseins", sagte ein Sprecher der APA. Die Familie sei daraufhin nach draußen und die Patientin in ein Spital gebracht worden.

Pezeshkian zum neuen iranischen Präsidenten ernannt

Teheran - Masoud Pezeshkian ist neuer Präsident der Islamischen Republik Iran. Vom obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, erhielt er die Ernennungsurkunde und dessen Segen und wurde somit zum neunten Präsidenten der Republik erklärt. Bei der Zeremonie in der Khomeini-Moschee in der Hauptstadt Teheran waren die gesamte politische Elite des Landes sowie zahlreiche ausländische Diplomaten anwesend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red