Israel: Hisbollah hat "alle roten Linien überschritten"

Majdal al-Shams/Wien - Nach dem tödlichen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf ein drusisches Dorf auf den Golanhöhen hat die vom Iran unterstützte Hisbollah aus Israels Sicht "alle roten Linien überschritten". "Das Massaker vom Samstag stellt die Überschreitung aller roten Linien durch die Hisbollah dar", erklärte das israelische Außenministerium am Sonntag. Die Schiitenmiliz bestreitet die Verantwortung für den Angriff, bei dem laut Israel mindestens zwölf Kinder und Jugendliche getötet wurden.

Gespräche über Gaza-Waffenruhe gehen weiter

Rom/Tel Aviv - Die Verhandlungen über einen Waffenruhe im Gazastreifen sollen nach israelischen Angaben in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Dann werde weiter über die wichtigsten Punkte gesprochen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntagabend mit. Zuvor hatten Unterhändler aus Israel, Ägypten und Katar sowie CIA-Direktor William Burns in Rom strittige Punkte erörtert.

Bei Unwetter umstürzender Baum traf fahrenden Pkw in Kärnten

Steuerberg/Völkermarkt - Bei einem starken Unwetter ist am Sonntagnachmittag im zur Gemeinde Steuerberg gehörenden Wachsenberg im Kärntner Bezirk Feldkirchen ein 35-jähriger Autolenker leicht verletzte worden, als ein Baum auf sein fahrende Fahrzeug stürzte. Die mitfahrenden Kinder im Wagen blieben laut einer Polizeiaussendung unverletzt.

Präsidentenwahl in Venezuela könnte Machtwechsel bringen

Caracas - In angespannter Atmosphäre haben die Menschen in Venezuela am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Rund 21 Millionen Wahlberechtigte waren bei dem Urnengang in dem ölreichen, südamerikanischen Land aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Umfragen prognostizierten einen Sieg des 74-jährigen Oppositionspolitikers Gonz�lez Urrutia über den den seit 2013 autoritär regierenden, linken Staatschef Nicol�s Maduro.

Schwere Gefechte im Norden Malis

Dakar - Bei schweren Gefechten im Norden Malis haben Rebellen nach eigenen Angaben einen Sieg über die Armee sowie deren Verbündete von der russischen Söldnergruppe Wagner errungen. "Unsere Einheiten haben die Kolonnen des Feindes am Samstag definitiv ausgeschaltet", hieß es am Sonntag in einer Erklärung der Rebellenorganisation CSP-DPA, die von den Tuareg dominiert wird. Vorausgegangen seien drei Tage "intensiver Kämpfe" in der Ortschaft Tin Zaouatine nahe der Grenze zu Algerien.

Ausläufer von Taifun "Gaemi": 15 Tote in Zentralchina

Peking - Ausläufer des Taifuns "Gaemi" haben in Zentralchina eine Sturzflut ausgelöst und mindestens 15 Menschenleben gefordert. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, ist am Samstagmorgen ein einstöckiges Wohnhaus im Dorf Yuelin in der Provinz Hunan von einem durch starken Niederschlag ausgelösten Erdrutsch mitgerissen worden. Weitere sechs Personen wurden durch den Erdrutsch verletzt.

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in England

London - Zwei Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem ländlichen Gebiet in England ums Leben gekommen. Der Zweisitzer verunglückte auf einem Feld in dem Dorf Thorganby, wie die zuständige Polizei mitteilte. Zwei jüngere Männer, der Pilot und ein Passagier im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, starben dabei. Die englischen Behörden nahmen Untersuchungen zur Unfallursache auf. Thorganby liegt östlich von Leeds in der Grafschaft North Yorkshire.

