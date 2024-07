Maduro bei Wahl in Venezuela offiziell zum Sieger erklärt

Caracas - Venezuelas autoritärer Staatschef Nicol�s Maduro ist bei der Präsidentenwahl nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden. Laut dem Nationalen Wahlrat (CNE) kam der Amtsinhaber auf 51,2 Prozent der Stimmen. Sein größter Herausforderer, der Ex-Diplomat Edmundo Gonz�lez Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democr�tica, erhielt demnach 44,2 Prozent. Die Opposition erkannte Maduros Wahlsieg nicht an und erklärte Gonz�lez zum Präsidenten.

FPÖ bleibt im APA-Wahltrend voran, enges Rennen um Platz 2

Wien - Etwas mehr Bewegung als zuletzt zeigt sich in den Umfragen vor der Nationalratswahl. Im aktuellen APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, liegt die FPÖ zwar praktisch unverändert mit 27,1 Prozent stabil auf Platz eins. Dahinter wird das Rennen um Platz zwei zwischen ÖVP und SPÖ aber enger - jenes um Platz vier zwischen NEOS und Grünen entwickelte sich zuletzt dafür stärker zu Gunsten der Pinken.

"Sabotage" an Glasfasernetzen französischer Internetanbieter

Paris - Bei nächtlichen "Sabotageakten" haben Unbekannte die Glasfaserkabel von mehreren französischen Internet-Anbietern beschädigt. Betroffen seien etwa Free, Bouygues oder SFR, hieß es am Montag aus Polizeikreisen. Von diesen "Sabotageakten" seien sechs D�partements im Südwesten, Osten und Norden des Landes betroffen - die Hauptstadt Paris, wo derzeit die Olympischen Spiele stattfinden, jedoch nicht.

Festnahme nach Anschlägen auf Frankreichs Bahnnetz

Paris - Die französischen Behörden haben wegen der Anschläge auf das Schnellzugnetz am Tag der Olympia-Eröffnung einen Linksextremisten festgenommen. Dies teilte Innenminister Gerald Darmanin am Montag mit. Es ist die erste Festnahme in diesem Zusammenhang, die öffentlich mitgeteilt wurde. Am Freitag waren durch Brandanschläge auf das französische Bahnnetz kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken lahmgelegt worden.

Zwei Tote nach israelischem Angriff im Libanon

Beirut - Bei einem israelischen Angriff im Libanon sind nach libanesischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass es bei dem Drohnenangriff in der Nacht auf Montag auch Verletzte gegeben habe. Darunter soll auch eine minderjährige Person gewesen sein. Sie soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Balkon in einem nahe gelegenen Gebäude befunden haben.

Ukraine und Russland greifen einander erneut mit Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Russland haben einander in der Nacht auf Montag erneut mit Drohnen angegriffen. "Es gibt Schäden an einem örtlichen Kraftwerk", schrieb der Gouverneur des zentralrussischen Gebietes Orjol, Andrej Klytschkow, bei Telegram. Zwei Drohnen seien im Kreis Glasunowka abgeschossen worden. Medienberichten zufolge gab es auch Schäden an Umspannwerken im Gebiet Belgorod.

Zahlreiche Gebäude bei Waldbränden in Kalifornien zerstört

Chico (Kalifornien)/Sacramento (Kalifornien) - Das sogenannte "Park Fire" in Nordkalifornien hat bereits zahlreiche Landstriche und Gebäude zerstört. Die Feuerwehr steht seit Tagen im Großeinsatz. Zuletzt seien jedoch Fortschritte bei den Löscharbeiten erzielt worden, hieß es am Montag. Mehr als 4.000 Helfer seien im Einsatz, teilte Billy See von der Behörde Cal Fire mit. Das Feuer nördlich von Sacramento sei nun zu zwölf Prozent eingedämmt.

Gorillababy auf erster Erkundungstour im Zoo Schmiding

Krenglbach - Das knapp drei Wochen alte Gorillababy "Jabari" hat im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels zum ersten Mal die Außenanlage besucht. Dabei klammerte es sich fest an seine Mutter. "Es ist wunderschön mitzuerleben, wie der Nachwuchs die erste Erkundungstour nach draußen unternimmt", freute sich das Schmidinger Gorillateam.

