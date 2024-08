Maduro bei Wahl in Venezuela offiziell zum Sieger erklärt

Caracas - Venezuelas autoritärer Staatschef Nicol�s Maduro ist bei der Präsidentenwahl nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden. Laut dem Nationalen Wahlrat (CNE) kam der Amtsinhaber auf 51,2 Prozent der Stimmen. Sein größter Herausforderer, der Ex-Diplomat Edmundo Gonz�lez Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democr�tica, erhielt demnach 44,2 Prozent. Die Opposition erkannte Maduros Wahlsieg nicht an und erklärte Gonz�lez zum Präsidenten.

Festnahme nach Anschlägen auf Frankreichs Bahnnetz

Paris - Die französischen Behörden haben Medienberichten zufolge einen Linksextremisten wegen der Anschläge auf das Schnellzugnetz am Tag der Olympia-Eröffnung festgenommen. Innenminister Gerald Darmanin teilte diese Medienberichte am Montag über sein Benutzerkonto bei einem Online-Netzwerk. Es ist die erste Festnahme in diesem Zusammenhang, die öffentlich mitgeteilt wurde.

Innsbruck teuerste Landeshauptstadt für Eigentumswohnungen

Wien - In den Landeshauptstädten im Westen Österreichs sind Eigentumswohnungen deutlich teurer als im Osten. Das teuerste Pflaster ist Innsbruck, dort zahlt man für eine neue Eigentumswohnung derzeit durchschnittlich 9.700 Euro pro Quadratmeter (m2), für eine gebrauchte sind es 5.600 Euro pro m2, wie Raiffeisen Immobilien in einer Aussendung schreibt. Auch Salzburg und Bregenz sind hochpreisige Städte, am günstigsten sind Wohnungen in St. Pölten und Eisenstadt.

Israel will laut Insidern keinen Krieg mit der Hisbollah

Beirut - Israel will nach dem der Hisbollah zugeschriebenen Angriff auf die Golanhöhen der libanesischen Miliz schaden. Es wolle aber nicht die gesamte Region in einen umfassenden Krieg hineinziehen, sagten zwei israelische Regierungsvertreter am Montag. Zwei weitere israelische Insider erklärten, die israelische Führung bereite sich auf die Möglichkeit von Kämpfen vor, die mehrere Tage dauern könnten.

FPÖ bleibt im APA-Wahltrend voran, enges Rennen um Platz 2

Wien - Etwas mehr Bewegung als zuletzt zeigt sich in den Umfragen vor der Nationalratswahl. Im aktuellen APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, liegt die FPÖ zwar praktisch unverändert mit 27,1 Prozent stabil auf Platz eins. Dahinter wird das Rennen um Platz zwei zwischen ÖVP und SPÖ aber enger - jenes um Platz vier zwischen NEOS und Grünen entwickelte sich zuletzt dafür stärker zu Gunsten der Pinken.

EuGH: AUA-Rettung während Coronapandemie war rechtmäßig

EU-weit/Brüssel/Schwechat - Ryanair und Laudamotion sind in letzter Instanz mit ihrer Klage gegen die staatliche AUA-Rettung im Zuge der Coronapandemie abgeblitzt. Eine Beihilfe der Republik aus dem Jahr 2020 in Höhe von 150 Millionen Euro für die Austrian Airlines (AUA) war rechtmäßig, urteilte am Montag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Formell ging es bei dem Rechtsstreit um die Frage, ob die EU-Kommission die Beihilfe genehmigen durfte.

Studie: Internationale Organisationen sichern 20.000 Jobs

Wien - Die in Österreich ansässigen internationalen Organisationen und Botschaften sichern fast 20.000 Arbeitsplätze in Österreich. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Amtssitzstudie des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO im Auftrag des Außenministeriums, die Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und WIFO-Chef Gabriel Felbermayr am Montag in Wien präsentierten. Die jährliche Wertschöpfung betrug demnach 2023 rund 1,7 Milliarden Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red