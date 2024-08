Toter bei Protesten nach Wahl in Venezuela

Caracas - Die Proklamation von Amtsinhaber Nicol�s Maduro zum Sieger der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat international Zweifel und landesweit Proteste mit teils heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ausgelöst. Nach Angaben des Chefs der Nichtregierungsorganisation Foro Penal, Alfredo Romero, am Montag im Onlinedienst X ist dabei ein Mensch getötet worden, 46 weitere wurden festgenommen.

Deutlich mehr Stromausfälle in Sommermonaten

Wien - Im Sommer gibt es deutlich mehr Stromausfälle als zu anderen Jahreszeiten, dieser Eindruck täuscht nicht. "Wir haben österreichweit im Juni, Juli und August doppelt bis dreimal so viele Stromstörungen wie in den restlichen Monaten des Jahres", sagte Christian Call, Sprecher der Wiener Netze, zur APA. "75 Prozent der Stromstörungen sind fremdverursacht." Das liege an den "drei 'B' - Bagger, Baum und Blitz", sprach er von durch Bauarbeiten oder Unwetter beschädigten Leitungen.

Park Fire umfasst bereits 1.500 Quadratkilometer

Sacramento (Kalifornien) - Der seit Tagen wütende Waldbrand im Norden Kaliforniens hat sich zum sechstgrößten Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen in dem US-Westküstenstaat ausgewachsen. Das sogenannte Park Fire habe inzwischen eine Fläche von knapp 1.500 Quadratkilometern erfasst, teilte die Behörde Cal Fire am Montag (Ortszeit) mit. 2020 hatte das Creek Fire als fünftgrößter Waldbrand weite Landstriche in der Gebirgsregion Sierra Nevada verkohlt.

Hassnachrichten - Habeck stellte Hunderte Anzeigen

Berlin - Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat laut einem Bericht der Zeitung "Welt" seit April 2023 Hunderte Anzeigen wegen sogenannter Hassnachrichten erstattet. Die mehr als 700 Anzeigen seien über das Ministerium und das Abgeordnetenbüro Habecks gestellt worden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Informationen, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Habeck arbeite dabei mit spezialisierten Anwaltskanzleien und der Organisation HateAid zusammen.

Tausende protestieren in Deutschland gegen Sellner

Marburg - Mehrere tausend Menschen sind in Deutschland gegen eine geplante Lesung des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner auf die Straße gegangen. Zu einer Kundgebung am Abend, zu der die Stadt Marburg und das Netzwerk für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen hatten, kamen nach Angaben der Polizei rund 2.500 Menschen. Eine Stadtsprecherin sprach von mehr als 3.000 Menschen.

Motorradlenker in der Südsteiermark ums Leben gekommen

Leibnitz - Ein 24-jähriger Motorradlenker ist am späten Montagnachmittag bei einer Kollision mit dem Anhänger einer Zugmaschine in der Südsteiermark ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 24-jährige Leibnitzer kurz nach 17.30 in seinem Heimatbezirk auf der L614 von Leutschach an der Weinstraße nach Langegg unterwegs. Bei der Volksschule Langegg kam ihm ein 41-jähriger Slowene mit einer Zugmaschine samt Anhänger entgegen und es kam zum Zusammenstoß.

Erdrutsche in Südindien fordern mindestens 19 Menschenleben

Thiruvananthapuram - Bei mehreren Erdrutschen im südindischen Bundesstaat Kerala sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. . "Die Lage ist ernst. Die Regierung hat alle verfügbaren Einsatzkräfte mobilisiert", sagte Forstminister A K Saseendran am Dienstag. Hunderte Menschen würden noch vermisst, berichtete die Zeitung "Indian Express". Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde behinderten heftige Regenfälle und schlechte Internetverbindungen die Rettungsarbeiten erheblich.

