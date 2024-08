Drittes Kind starb nach Messerangriff von Southport

Southport - Nach dem Messerangriff im britischen Southport ist ein drittes Kind an seinen Verletzungen gestorben. Es handle sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Die anderen beiden Todesopfer seien ein sechs- sowie ein siebenjähriges Mädchen. Acht Kinder sowie zwei Erwachsene werden weiterhin in Spitälern behandelt. Einige Opfer sind nach wie vor in kritischem Zustand. Ein 17-Jähriger war nach der Tat festgenommen worden. Das Motiv ist weiter unklar.

Opposition in Venezuela ruft zu neuen Protesten auf

Caracas - In Venezuela ruft die Opposition zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf, der sie die Fälschung der Präsidentenwahl vorwirft. "Liebe Venezolaner, morgen versammeln wir uns (...), um unsere Entschlossenheit zu demonstrieren, jede Stimme zu nutzen und die Wahrheit zu verteidigen", appellierte Oppositionsführerin Maria Corina Machado am Dienstag. Am Montag war es bei Protesten in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen.

DJ klagt wegen Hasskommentaren zu Olympia-Eröffnungsfeier

Paris - Eine umstrittene Szene der Pariser Olympia-Eröffnungsfeier mit mehreren Dragqueens zieht juristische Folgen nach sich. Die französische DJ Barbara Butch habe wegen Hasskommentaren im Internet Klage wegen "homophober und dickenfeindlicher Beleidigungen" eingereicht, teilte ihre Anwältin am Dienstag mit. "Diejenigen, die Barbara Butch angreifen, ertragen es nicht, dass sie als lesbische, jüdische und dicke Frau Frankreich repräsentiert", sagte Audrey Msellati der AFP.

Erdrutsche in Südindien forderten zahlreiche Menschenleben

Thiruvananthapuram - Nach heftigen Regenfällen im Süden Indiens steigt die Zahl der Toten durch Erdrutsche auf mindestens 45. Es werden noch viele weitere Verschüttete befürchtet. Retter seien im Einsatz und suchten unter den Trümmern zerstörter Häuser nach Überlebenden, wie Beamte und örtliche Medien berichteten.

Israels Armee greift zehn Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag etwa zehn Ziele der Hisbollah-Miliz in sieben verschiedenen Gebieten des südlichen Libanon angegriffen. Dabei sei ein Kämpfer der pro-iranischen Miliz getötet worden, teilte die Armee mit. Die Armee habe auch "ein Waffenlager der Hisbollah, terroristische Infrastruktur, Militäreinrichtungen und einen Raketenwerfer im Südlibanon" getroffen.

Israelisches Militär zieht sich aus Khan Younis zurück

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat sich aus der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens zurückgezogen. Während der einwöchigen Razzia im Osten der Stadt seien mehr als 150 palästinensische Kämpfer getötet worden, teilt das Militär mit. Es seien Tunnel zerstört und Waffen beschlagnahmt worden. Nach dem Rückzug kehrten Tausende Palästinenser in die weitgehend zerstörte Stadt zurück.

Auch 2025 Nulllohnrunde für Spitzenpolitik im Bund

Wien - Für Spitzenpolitiker im Bund wird es auch 2025 eine Nulllohnrunde geben. Darauf hat sich die Bundesregierung verständigt. Betroffen sind unter anderem der Bundespräsident und die gesamte Regierungsmannschaft sowie Nationalratspräsidenten und Klubobleute. Die Politikerbezüge sind eigentlich an den gesetzlichen Pensionsanpassungsfaktor gekoppelt, basierend auf der Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Dieser wird voraussichtlich zwischen 4,5 und 4,7 Prozent liegen.

28-Jähriger steht in Vorarlberg wegen Mordes vor Gericht

Feldkirch - Der Hauptangeklagte im Mordfall um eine 30-Jährige, die im März 2022 erwürgt und in einem Riedgraben abgelegt worden war, hat am Dienstagvormittag am Landesgericht Feldkirch die Verantwortung für den Tod der Frau von sich gewiesen. Er habe die Tötung der 30-Jährigen lediglich mitangesehen, sagte der 28-Jährige. Vielmehr beschuldigte er den 22-jährigen Zweitangeklagten, in dessen Wohnung sich die Tat ereignete. Dieser ist noch nicht zu Wort gekommen.

