Mindestens sechs Tote bei Protesten nach Wahl in Venezuela

Caracas - In Venezuela ruft die Opposition zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf, der sie die Fälschung der Präsidentenwahl vorwirft. Bei den bisherigen Protesten gegen Maduro sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch zwei Jugendliche, teilte die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mit. Zudem seien 132 Demonstranten festgenommen worden.

Drittes Kind starb nach Messerangriff von Southport

Southport - Ein drittes Kind ist nach dem Messerangriff in der britischen Stadt Southport an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um ein neunjähriges Mädchen, teilte die Merseyside Police mit. Ärzte kämpfen weiter um die Leben von fünf weiteren Kindern und zwei Erwachsenen, die schwer verletzt wurden. Drei andere Kinder, die ebenfalls in Kliniken behandelt werden, sind demnach außer Lebensgefahr.

Israels Armee greift zehn Hisbollah-Ziele im Libanon an

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag etwa zehn Ziele der Hisbollah-Miliz in sieben verschiedenen Gebieten des südlichen Libanon angegriffen. Dabei sei ein Kämpfer der pro-iranischen Miliz getötet worden, teilte die Armee mit. Die Armee habe auch "ein Waffenlager der Hisbollah, terroristische Infrastruktur, Militäreinrichtungen und einen Raketenwerfer im Südlibanon" getroffen.

Ukrainisches Militär: Öldepot in Kursk getroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag ein russisches Öldepot in der Region Kursk angegriffen. "Nachrichtendienstlichen Informationen zufolge brach infolge des Angriffs ein Feuer in der gegnerischen Anlage aus", teilt der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. Kursk liegt an der Grenze zur Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe.

Missbrauch bei Public-Viewing - Verdächtige ausgeforscht

Wien - Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es Ende Juni an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Die Polizei bestätigte am Dienstag auf Anfrage einen Online-Bericht der ORF, wonach mittlerweile auch der zweite Verdächtige, ein 34-jähriger Österreicher, ausgeforscht wurde.

Grüne Kritik am Messerverbot im öffentlichen Raum

Wien - Mehr als drei Monate nach Finalisierung des Entwurfs für ein österreichweites "Messertrage-Verbotsgesetz" im öffentlichen Raum durch das Innenministerium gibt es nun offenbar Differenzen innerhalb der schwarz-grünen Regierungskoalition rund um die konkrete Ausgestaltung. Wie der ORF Wien am Dienstag berichtete, herrsche bei den Grünen derzeit Unzufriedenheit über den Entwurf, dieser sei zu unverständlich und zu kompliziert, so der Tenor.

20 Kinder in Frankreich an Keuchhusten gestorben

Paris - Eine Keuchhusten-Epidemie hat in Frankreich seit Jahresbeginn bereits zu 20 Todesfällen bei Kindern geführt. Es seien außerdem acht Erwachsene gestorben, wobei die Krankheit in diesen Fällen nicht die Haupt-Todesursache gewesen sei, teilte die nationale Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Keuchhusten ist eine hochansteckende, durch Bakterien ausgelöste Erkrankung, die oft harmlos ist, bei Babys aber zu schweren Komplikationen führen und manchmal tödlich enden kann

Wiener Börse schließt höher, Raiffeisen-Titel nach Zahlen gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Großteil der Aufmerksamkeit am österreichischen Börsenparkett galt den Titeln der Raiffeisen Bank International (RBI), die nach Halbjahreszahlen des Geldhauses um 3,7 Prozent deutlich anzogen. Vor diesem Hintergrund konnte der ATX um 1,09 Prozent auf 3.702,96 Einheiten zulegen.

