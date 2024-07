Hamas-Führer Ismail Haniyeh im Iran getötet

Teheran - Hamas-Führer Ismail Haniyeh ist in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Das teilten die radikalislamische Palästinenser-Organisation und die iranischen Revolutionsgarden in einem Statement bzw. in iranischen Staatsmedien am Mittwoch mit. Mit Haniyeh wurde auch einer seiner Leibwächter getötet.

Mindestens elf Tote bei Protesten nach Wahl in Venezuela

Caracas - In Venezuela ruft die Opposition zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf, der sie die Fälschung der Präsidentenwahl vorwirft. Bei den bisherigen Protesten gegen Maduro sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien auch zwei Jugendliche, teilte die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mit. Im ganzen Land seien 749 Demonstranten festgenommen worden, sagte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab.

Wieder Jobabbau bei Steyr Automotive

Steyr - Der Jobabbau bei Steyr Automotive des Investors Siegfried Wolf geht weiter. Der Fahrzeugbauer hat rund 200 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten". Die Beschäftigtenzahl im früheren MAN-Werk dürfte somit unter 1.000 fallen.

Harris einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Washington - Vizepräsidentin Kamala Harris steht als einzige Kandidatin für die Nominierung der US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl fest. Die Partei bereite nun die formelle Nominierung vor, teilte das Demokratische Nationalkomitee (DNC) mit. Vom 1. bis 5. August werden die Delegierten des Parteitags in einer virtuellen Abstimmung über die Kandidatur entscheiden. Laut DNC habe Harris als einzige die Voraussetzungen für die Nominierung erfüllt.

Erneute nächtliche Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Ziel von Angriffen geworden. Es waren Explosionen zu hören. Die Detonationen ähneln dem Geräusch von Luftabwehrsystemen, die feindliche Flugobjekte abwehren, berichteten Augenzeugen. Zuvor war in Kiew und weiten Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Über mögliche Schäden oder Opfer liegen zunächst keine Informationen vor.

Zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. geht zu Ende

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Mittwoch der zweite Terror-Prozess gegen den im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilten IS-Terroristen Lorenz K. in die Zielgerade. Die geplante Zeugeneinvernahme eines Chat-Partners des mittlerweile 25-Jährigen dürfte scheitern - der Deutsche weigert sich nach Wien zu kommen, auch zu einer Befragung via Video soll der Mann nicht bereit sein. Vermutlich wird es daher nur mehr Verlesungen und danach schon die Schlussvorträge geben.

