Hamas-Führer Ismail Haniyeh im Iran getötet

Teheran - Hamas-Führer Ismail Haniyeh ist in der iranischen Hauptstadt Teheran offenbar bei einem israelischen Angriff getötet worden. Das teilten die radikalislamische Palästinenser-Organisation und die iranischen Revolutionsgarden am Mittwoch mit. Die Hamas sprach von einem "tückischen zionistischen Überfall in seiner Residenz in Teheran". Auch ein Leibwächter Haniyehs starb. Haniyeh hatte am Dienstag an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen.

Verhandlungen über EU-Kommissar laufen laut Nehammer "gut"

Wien - Die türkis-grüne Koalition feilscht weiterhin darum, wer künftiger EU-Kommissar wird. Die Verhandlungen seien "auf einem guten Weg", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Interview mit der APA. Namen wollte er keine nennen. "Die Kunst liegt darin, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden, der ein breites Angebot mitbringt" für das inhaltliche Portfolio, das die Kommissionspräsidentin dann vergebe.

AUA flog im 1. Halbjahr 2024 ein deutliches Minus ein

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Austrian Airlines (AUA) haben ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2024 hinter sich. Das Betriebsergebnis (Ebit) drehte im Jahresvergleich von plus 15 auf minus 65 Mio. Euro. Der Umsatz legte um ein Prozent auf 1,070 Mrd. Euro zu, die Zahl der Fluggäste erhöhte sich um sechs Prozent auf 6,5 Millionen und die Anzahl der Flüge stieg um fünf Prozent auf 55.034. Die Pünktlichkeit bei An- und Abflügen reduzierte sich um zwei Prozentpunkte auf 85 bzw. 80 Prozent, so die AUA.

Weitere Proteste nach Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas - In Venezuela halten die landesweiten Proteste nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom Sonntag unvermindert an. Am Dienstag strömten erneut Tausende Menschen auf die Straßen, um mit Märschen und wehenden Fahnen von Präsident Nicolas Maduro die Anerkennung seiner Wahlniederlage zu fordern. "Was wir hier bekämpfen, ist ein Betrug des Regimes", sagte Oppositionsführerin Maria Corina Machado und rief zu friedlichen Protesten auf.

Wieder Jobabbau bei Steyr Automotive

Steyr - Der Jobabbau bei Steyr Automotive des Investors Siegfried Wolf geht weiter. Der Fahrzeugbauer hat rund 200 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten". Die Beschäftigtenzahl im früheren MAN-Werk dürfte somit unter 1.000 fallen.

Harris einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Washington - Vizepräsidentin Kamala Harris steht als einzige Kandidatin für die Nominierung der US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl fest. Die Partei bereite nun die formelle Nominierung vor, teilte das Demokratische Nationalkomitee (DNC) mit. Vom 1. bis 5. August werden die Delegierten des Parteitags in einer virtuellen Abstimmung über die Kandidatur entscheiden. Laut DNC habe Harris als einzige die Voraussetzungen für die Nominierung erfüllt.

Erneute nächtliche Angriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Ziel von Angriffen geworden. Es waren Explosionen zu hören. Die Detonationen ähneln dem Geräusch von Luftabwehrsystemen, die feindliche Flugobjekte abwehren, berichteten Augenzeugen. Zuvor war in Kiew und weiten Teilen der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Über mögliche Schäden oder Opfer liegen zunächst keine Informationen vor.

Zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. geht zu Ende

Wien - Am Wiener Landesgericht geht am Mittwoch der zweite Terror-Prozess gegen den im April 2018 zu neun Jahren Haft verurteilten IS-Terroristen Lorenz K. in die Zielgerade. Die geplante Zeugeneinvernahme eines Chat-Partners des mittlerweile 25-Jährigen dürfte scheitern - der Deutsche weigert sich nach Wien zu kommen, auch zu einer Befragung via Video soll der Mann nicht bereit sein. Vermutlich wird es daher nur mehr Verlesungen und danach schon die Schlussvorträge geben.

