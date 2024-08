Verhandlungen über EU-Kommissar laufen laut Nehammer "gut"

Wien - Die türkis-grüne Koalition feilscht weiterhin darum, wer künftiger EU-Kommissar wird. Die Verhandlungen seien "auf einem guten Weg", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Interview mit der APA. Namen wollte er keine nennen. "Die Kunst liegt darin, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden, der ein breites Angebot mitbringt" für das inhaltliche Portfolio, das die Kommissionspräsidentin dann vergebe.

Hamas-Führer Ismail Haniyeh im Iran getötet

Teheran - Hamas-Anführer Ismail Haniyeh ist nach Angaben der militanten Palästinenser-Organisation am Mittwoch in der Früh in der iranischen Hauptstadt Teheran gezielt getötet worden. Die Hamas machte Israel dafür verantwortlich und sprach von einer "schweren Eskalation". Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten den Tod Haniyehs: "Heute Morgen wurde das Haus von Ismail Haniyeh in Teheran angegriffen, wobei er und einer seiner Leibwächter ums Leben kamen."

Hisbollah-Kommandant war in von Israel angegriffenen Haus

Beirut - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat bisher keine eindeutige Erklärung zum Schicksal ihres ranghohen Kommandanten Fuad Shukr abgegeben. Shukr habe sich aber in dem von einem israelischen Angriff getroffenen Gebäude in einem südlichen Vorort von Beirut aufgehalten, teilte die vom Iran unterstützte libanesische Miliz mit. Das israelische Militär hatte am Dienstagabend erklärt, es habe Shukr getötet.

Weitere Proteste nach Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas/Wien - In Venezuela halten die landesweiten Proteste nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom Sonntag unvermindert an. Am Dienstag strömten erneut Tausende Menschen auf die Straßen, um mit Märschen und wehenden Fahnen von Präsident Nicolas Maduro die Anerkennung seiner Wahlniederlage zu fordern. "Was wir hier bekämpfen, ist ein Betrug des Regimes", sagte Oppositionsführerin Maria Corina Machado und rief zu friedlichen Protesten auf.

AUA flog im 1. Halbjahr 2024 ein deutliches Minus ein

Wien/Schwechat/Frankfurt - Die Austrian Airlines (AUA) haben ein durchwachsenes erstes Halbjahr 2024 hinter sich. Das Betriebsergebnis (Ebit) drehte im Jahresvergleich von plus 15 auf minus 65 Mio. Euro. Der Umsatz legte um ein Prozent auf 1,070 Mrd. Euro zu, die Zahl der Fluggäste erhöhte sich um sechs Prozent auf 6,5 Millionen und die Anzahl der Flüge stieg um fünf Prozent auf 55.034. Die Pünktlichkeit bei An- und Abflügen reduzierte sich um zwei Prozentpunkte auf 85 bzw. 80 Prozent, so die AUA.

Wieder Jobabbau bei Steyr Automotive

Steyr - Der Jobabbau bei Steyr Automotive des Investors Siegfried Wolf geht weiter. Der Fahrzeugbauer hat rund 200 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet, berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten". Die Beschäftigtenzahl im früheren MAN-Werk dürfte somit unter 1.000 fallen.

Eine der stärksten Angriffswellen Moskaus auf Kiew bisher

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat in der Nacht Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in anderen Teilen des Landes mit Dutzenden Kampfdrohnen angegriffen. Die Behörde bezeichnete den Angriff als einen der stärksten auf die Ukraine während des gesamten Krieges. "In zwei Wellen wurden über dem Raum Kiew und am Rand der Hauptstadt über 40 Drohnen des Gegners abgeschossen", teilte die Militärverwaltung von Kiew bei Telegram mit. Keine einzige Drohne habe ihr Ziel erreicht.

Mehr als 150 Tote nach Erdrutschen in Indien

Neu-Delhi - Die Erdrutsche im südindischen Bundesstaat Kerala haben nach jüngsten Angaben der Behörden mindestens 156 Menschen das Leben gekostet. Rettungskräfte nahmen am Mittwoch mit Spürhunden und Drohnen die Suche nach Vermissten auf, die unter Schlamm und Geröll vermutet werden. Die Erdrutsche hatten die bergige Region Wayanad Dienstagfrüh heimgesucht, als die meisten Menschen noch schliefen. Vermisst würden immer noch 90 bis 100 Menschen, schrieben örtliche Medien.

