Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Tel Aviv/Teheran - Israel hat den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Deif sei Mitte Juli bei einem massiven Luftangriff im Gazastreifen getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Binnen kurzer Zeit sind damit drei der einflussreichsten Männer von Iran-unterstützten, israelfeindlichen Organisationen getötet worden. Der Iran und die Hamas haben Rache geschworen, in Israel herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Schwache Wirtschaftslage sorgt für Anstieg der Arbeitslosen

Wien - Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

BK forschte 35 Online-Kindesmissbrauchsopfer aus

Wien - Das Referat für Sexualstraftaten und Online-Kindesmissbrauch im Bundeskriminalamt (BK) hat in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern im Vorjahr 464 Tatverdächtige ermittelt. 35 Opfer im In- und Ausland konnten ausgeforscht und gerettet werden, das jüngste war ein sechs Monate altes Baby. Seit Neuestem kommen im Kampf gegen diese Form der Kriminalität auch Diensthunde zum Einsatz, die darauf spezialisiert sind, USB-Sticks und Datenträger mit Missbrauchsmaterial zu finden.

FPÖ will vor Wahl "am Lautstärkenregler drehen"

Wien - Die FPÖ will ab sofort im Vorfeld der Nationalratswahl am 29. September den "Lautstärkenregler hochdrehen". In ganz Österreich organisieren Orts- und Landesgruppen "Heimatsommer"-Veranstaltungen mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, kündigte Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Speerspitze" werde Parteichef Herbert Kickl sein. Offiziell in den Wahlkampf starte man dann in der ersten oder zweiten Septemberwoche.

Zwei Kärntner sterben bei Alpinunfall im Friaul

Triest/Villach - Zwei Kärntner Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Cima di Riofreddo (Kaltwasser-Gamsmutter) in den Julischen Alpen in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Villacher Bergrettung im Alter von 30 und 39 Jahren. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber auf über 2.000 Meter Höhe geborgen, so die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA.

Grüne für Kindergartenausbau statt Großelternkarenz

Wien - Angesichts des neuerlichen Werbens der ÖVP für eine Großelternkarenz gehen die Grünen in die Offensive. Sie fordern stattdessen einen verpflichtenden Kinderbetreuungsausbauplan für Länder und Gemeinden. Regeln wollen sie das in einer 15a-Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung soll es Sanktionen für die Länder geben. Auch eine generelle Kompetenzverlagerung an den Bund schließen die Grünen nicht aus, wie Familiensprecherin Barbara Neßler der APA erklärte.

SPÖ will alle Projekte ohne Gegenfinanzierung hinterfragen

Wien - Die SPÖ hat am Donnerstag einmal mehr der aktuellen schwarz-grünen Regierung vorgeworfen, ein "Budgetdesaster" zu hinterlassen, und vor einem sozialen Kahlschlag im Falle einer FPÖ-ÖVP-Koalition nach der Wahl im Herbst gewarnt. Sollte die SPÖ danach in die Regierung kommen, stelle sie alle Projekte der aktuellen Koalition ohne Gegenfinanzierung zur Disposition, betonte Finanzsprecher Jan Krainer vor Journalisten. Als Beispiel nannte er die Senkung der Körperschaftssteuer.

Venedig begrenzt Touristengruppen auf maximal 25 Personen

Venedig - Seit Jahren gibt es in Venedig Probleme mit Touristenmassen, die sich durch die engen Gassen der norditalienischen Lagunenstadt drängen: Nach der testweisen Einführung eines Eintrittsgeldes wird jetzt die Größe von Reisegruppen begrenzt. Von Reiseführern begleitete Besuchergruppen dürfen von nun an nicht mehr als 25 Personen umfassen. Auch die Verwendung von Lautsprechern ist jetzt verboten.

