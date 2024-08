Israel bestätigte Tötung von Hamas-Militärchef Deif

Tel Aviv/Teheran - Israel hat den Militärchef der militanten Palästinenser-Organisation Hamas, Mohammed Deif, für tot erklärt. Deif sei Mitte Juli bei einem massiven Luftangriff im Gazastreifen getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Binnen kurzer Zeit sind damit drei der einflussreichsten Männer von Iran-unterstützten, israelfeindlichen Organisationen getötet worden. Der Iran und die Hamas haben Rache geschworen, in Israel herrscht höchste Alarmbereitschaft.

Tausende bei Trauerzeremonie für Haniyeh in Teheran

Teheran - In der iranischen Hauptstadt Teheran nehmen Tausende Menschen an der staatlich-organisierten Trauerzeremonie für den getöteten politischen Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Haniyeh, teil. Anwesend war auch die gesamte politische Elite des Irans, unter anderem der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und der neue Präsident Masoud Pezeshkian. Vor Haniyehs Sarg hielt Khamenei ein Totengebet.

Schwache Wirtschaftslage sorgt für Anstieg der Arbeitslosen

Wien - Die schwache Wirtschaftslage bremst den Arbeitsmarkt weiterhin und hat im Juli zu einem Anstieg der Arbeitslosen geführt. Ende Juli waren 341.769 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Juli 2023 war das ein Plus von 31.187 Personen oder 10 Prozent, gaben das Arbeitsministerium und das AMS am Donnerstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Deutlich größeres Budget-Minus im ersten Halbjahr 2024

Wien - Die Budgetentwicklung zeigt im ersten Halbjahr 2024 ein deutlich größeres Defizit als noch im Vorjahr. Mit einem Minus von 13,76 Mrd. Euro betrug der Nettofinanzierungssaldo von Jänner bis Juni deutlich mehr als jener im Vergleichszeitraum 2023: Damals lag das Minus bei 6,39 Mrd. Euro, womit der negative Saldo heuer um 7,36 Mrd. höher ausfiel, wie es auch aus dem Finanzministerium hieß. Scharfe Kritik kam von den NEOS, auch die SPÖ beklagte am Donnerstag ein "Budgetdesaster".

Autolenker starb bei Unfall auf Flucht vor Wiener Polizei

Wien - Ein 24-jähriger Autolenker ist am Mittwochabend auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Wien-Simmering mit seinem Fahrzeug gegen einen abgestellten Lkw-Anhänger geprallt und gestorben. Der junge Mann wurde laut Polizei zuvor bei der Anhaltung immer nervöser und aggressiver, als die Beamten eine Suchtmittelwaage mit Drogenrückständen im Pkw fanden. Er verweigerte eine amtsärztliche Untersuchung und stieg aufs Gas, dabei wurde ein Polizist mehrere Meter mitgeschleift.

Pierer und Mateschitz wollen Mehrheit an Rosenbauer

Wien/Leonding/Wels - Das Robau-Konsortium rund um Pierer Industrie, Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und die Invest Unternehmensbeteiligungs AG strebt eine Mehrheitsbeteiligung an dem angeschlagenen oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer an. Nach dem im Juni bekannt gewordenen geplanten Einstieg der Robau Beteiligungsverwaltung GmbH über eine Kapitalerhöhung soll nun auch ein Aktienpaket erworben werden.

Zwei Kärntner sterben bei Alpinunfall im Friaul

Triest/Villach - Zwei Kärntner Bergsteiger sind am Mittwoch nach einem Sturz von der Cima di Riofreddo (Kaltwasser-Gamsmutter) in den Julischen Alpen in Kärntens italienischer Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Villacher Bergrettung im Alter von 30 und 39 Jahren. Die Leichen wurden Donnerstagfrüh vom regionalen Rettungshubschrauber auf über 2.000 Meter Höhe geborgen, so die friaulische Alpinrettung gegenüber der APA.

FPÖ will vor Wahl "am Lautstärkenregler drehen"

Wien - Die FPÖ will ab sofort im Vorfeld der Nationalratswahl am 29. September den "Lautstärkenregler hochdrehen". In ganz Österreich organisieren Orts- und Landesgruppen "Heimatsommer"-Veranstaltungen mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, kündigte Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. "Speerspitze" werde Parteichef Herbert Kickl sein. Offiziell in den Wahlkampf starte man dann in der ersten oder zweiten Septemberwoche.

